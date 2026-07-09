Nach der sechsten Etappe bei der 113. Ausgabe der Tour de France kommt es zum Konflikt im Team Red Bull: Remco Evenpoel beklagt die fehlende Unterstützung seitens Florian Lipowitz.

Remco Evenepoel vom Team Red Bull hat nach der 6. Etappe der Tour de France Redebedarf. Quelle: Imago

Bereits nach der ersten schweren Bergetappe der Tour de France ist es unter den beiden Co-Kapitänen Florian Lipowitz und Remco Evenepoel im Red-Bull-Team zum Konflikt gekommen.

Ja, ich war sauer - und zwar zu Recht. „ Remco Evenepoel in Richtung seines Teamkollegen Florian Lipowitz

Evenepoel weiter: "Bei der Katalonien-Rundfahrt bin ich 30 Kilometer lang für ihn an der Spitze gefahren. Ich habe um einen Kilometer Führungsarbeit gebeten, aber das ging nicht. Das hat mich geärgert, und das ist etwas, das wir heute Abend gründlich besprechen müssen", wurde Evenepoel in den belgischen Medien zitiert.

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Im Vorfeld keine Bedenken zum Duo Lipowitz/Evenepoel

Hintergrund ist die Verfolgungsjagd auf der sechsten Etappe nach der Abfahrt vom Tourmalet. Evenepoel und Lipowitz waren in einer acht Fahrer großen Gruppe hinter dem enteilten Tagessieger Tadej Pogacar und dem zweitplatzierten Jonas Vingegaard unterwegs.

Zumindest Vingegaard hätte die Gruppe einholen können, am Ende fehlten aber 19 Sekunden zum dänischen Giro-Sieger. Pogacar hatte fast drei Minuten Vorsprung auf Evenepoel und Co.

Teamchef Denk versucht zu beschwichtigen

Laut Red-Bull-Teamchef Ralph Denk haben sich die Co-Kapitäne am Abend aber längst vertragen. "Die beiden Jungs haben darüber gesprochen. Da ist jetzt nichts Großes. Die haben vereint beim Essen gesessen und gelacht", beschwichtigte Denk im Team-Podcast.

Für Denk sei "ein bisschen Uneinigkeit, eine Sprachbarriere" dafür verantwortlich gewesen, "aber auch im Eifer des Gefechts. Das war nach einer 180-km-Bergetappe".

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Lipowitz im Hochgebirge stärker

Besonders bitter war für den so selbstbewussten Doppel-Olympiasieger Evenepoel, dass er am Tourmalet nicht nur die beiden Stars Pogacar und Vingegaard ziehen lassen musste, sondern auch auf Lipowitz knapp 20 Sekunden verlor.

Tour de France Gesamtwertung nach der 6. Etappe 1. Tadej Pogacar (Slowenien)

2. Jonas Vingegaard (Dänemark) + 2:42 Minuten zurück

3. Isaac Del Toro (Mexiko) + 3:27

4. Remco Evenepoel (Belgien) + 3:30

5. Juan Ayuso (Spanien) + 3:34

6. Paul Seixas (Frankreich) + 3:55

7. Florian Lipowitz (Deutschland) + 4:00

8. Lenny Martinez (Frankreich) + 4:21

9. Mattias Skjelmose (Dänemark) 4:57

10. Egan Bernal (Kolumbien) 9:12

Dies war ein erster Fingerzeig, dass der deutsche Vorjahresdritte im Hochgebirge der Stärkere ist. Bei der Abfahrt konnte Evenepoel dann wieder aufschließen. Lipowitz selbst hatte nach dem Zieleinlauf noch erklärt, dass die Zusammenarbeit mit Evenepoel gut geklappt habe. "Ich glaube, wir können zuversichtlich sein", meinte er.

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Quelle: dpa