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WM: Schiri-Ansetzung bei Frankreich-Spiel sorgt für Diskussionen

Tello pfeift Frankreichs Viertelfinale:Argentinischer Schiedsrichter? - "Nicht paranoid werden"

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Der Argentinier Facundo Tello pfeift das WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko. Das nahmen französische Medien mit Verwunderung auf.

Schiedsrichter Facundo Tello gestikuliert während des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina am 12.06.2026.

Pfeift Frankreich im WM-Viertelfinale: Schiedsrichter Facundo Tello aus Argentinien.

Quelle: action press

Dass ein argentinischer Schiedsrichter das Viertelfinale der WM von Turnierfavorit Frankreich gegen Marokko pfeift, wird im Lager der Mannschaft von Didier Deschamps entspannt gesehen.

"Ich konzentriere mich nicht darauf, wer der Schiedsrichter ist. Das haben wir noch nie gemacht. Wir konzentrieren uns auf Marokko und wollen das Spiel gewinnen", sagte Bayern Münchens Starverteidiger Dayot Upamecano laut einem Bericht der Sportzeitung "L'Equipe" vor dem Duell am heutigen Donnerstag (22 Uhr/ARD).

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Der Fußball-Weltverband FIFA hat für das erste Viertelfinal-Spiel dieser WM den argentinischen Referee Facundo Tello angesetzt, was in den französischen Medien mit ein wenig Verwunderung aufgenommen wurde. Zwischen Frankreich und Argentinien herrscht eine große Rivalität.

2022 gewann Argentinien das WM-Finale gegen die "Équipe Tricolore" im Elfmeterschießen, vier Jahre zuvor hatte Frankreich die Südamerikaner auf dem Weg zum Titel in einem denkwürdigen Achtelfinale (4:3) ausgeschaltet.

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"Wir dürfen nicht paranoid werden", ergänzte Ersatztorwart Robin Risser: "Wenn diese Schiedsrichter dabei sind, dann weil sie dem Niveau des Wettbewerbs gewachsen sind." Frankreich kann erst im Finale oder im Spiel um Platz drei auf Argentinien treffen.

Umgekehrt hatte der Franzose Francois Letexier das WM-Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) geleitet. Beschweren konnten sich die Argentinier hinterher nicht, vielmehr waren die Ägypter wegen einiger Entscheidungen aufgebracht.

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Quelle: dpa, SID, ZDF
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