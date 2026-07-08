Nach WM-Aus: Ägypten fordert Ausschluss von Schiedsrichter

Ägyptens Trainer Hassan hat nach dem Achtelfinal-Aus gegen Argentinien Schiedsrichter Letexier stark kritisiert. Ägyptens Verband fordert die strittigen Szenen zu untersuchen.

Argentinien steht im WM-Viertelfinale. Außenseiter Ägypten lag lange in Führung, der amtierende Weltmeister drehte allerdings die Partie. 07.07.2026 | 10:41 min

Der ägyptische Fußballverband dringt nach dem Schiedsrichter-Ärger beim 2:3 im Achtelfinale der Fußball-WM gegen Argentinien auf ein juristisches Nachspiel. Er habe Beschwerde gegen den französischen Referee François Letexier und seine Assistenten eingereicht, sagte Verbandspräsident Hany Abo Rida nach dem Spiel vor Reportern im Mannschaftshotel.

Zudem habe er den Ausschluss des Schiedsrichterteams vom Turnier gefordert. Dieses habe entscheidende Fehler gemacht. Die Ägypter bestehen nach Angaben ihres Verbandspräsidenten auf eine Untersuchung der aus ihrer Sicht umstrittenen Entscheidungen beim WM-Aus. Nach Ansicht der Pharaonen waren Letexier und sein Team ausschlaggebend für die Niederlage gegen den Titelverteidiger.

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Trainer Hassan beschwert sich nach Spielende

Unmittelbar nach dem WM-K.-o. in der Nachspielzeit hatte Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan schwere Vorwürfe erhoben:

Das war ein manipuliertes Spiel und die ganze Welt hat es gesehen. „ Hossam Hassan, Trainer Ägypten

"Uns ist Unrecht widerfahren", sagte der 59 Jahre alte Coach. "Vielleicht wollte man, dass Messi weiter im Rennen bleibt. Vielleicht wollte man den Weltmeister im Wettbewerb behalten", mutmaßte Hassan bei BeIN Sports.Seiner Meinung nach habe "die argentinische Seite Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt." Hassan kündigte auch einen persönlichen WM-Boykott an:

Ich verspreche Ihnen: Sobald ich zurück bin, werde ich die Spiele dieser FIFA-Weltmeisterschaft nicht mehr verfolgen. „ Hossam Hassan

"Das ist mein innerer Kampf, mein innerer Protest, meine eigene Art, meine Stimme zu erheben und mich zu wehren."

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Hätte es Elfmeter für Ägypten geben müssen?

Eine Szene, die Hassan erzürnte: Unmittelbar vor dem 3:2-Siegtreffer der Argentinier durch Enzo Fernández in der Nachspielzeit (90.+2) hatte dessen Teamkollege Alexis Mac Allister den Ägypter Hamdi Fathi beim Eindringen in den argentinischen Strafraum am Trikot gezogen. Die Ägypter forderten Elfmeter, Letexier ließ weiterspielen.

Warum der Videoschiedsrichter nicht eingriff, blieb zunächst unklar, womöglich habe Letexier das Vergehen als nicht eingreifwürdig erachtet.

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Quelle: sid/dpa