Newsletter zur Fußball-WM: Das steht heute an

Das steht heute bei der WM an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

Heute geht es mit dem ersten Viertelfinale des Turniers los. Top-Favorit Frankreich trifft um 22 Uhr (live in der ARD) auf den nicht mehr ganz so geheimen Geheimfavoriten Marokko.

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Das gibt es zu Frankreich zu sagen

Fünf Siege, 14:2 Tore - der Topfavorit marschiert bei diesem Turnier bislang eindrucksvoll Richtung Titel. Beim hitzigen Achtelfinal-Sieg gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay bewiesen die Franzosen, dass sie auch mit unbequemen Gegnern fertig werden. Tchouaméni musste gegen die Südamerikaner angeschlagen passen, wurde von Koné im Mittelfeld aber gut vertreten. Und die hochkarätig besetzte Offensive liefert bei dieser WM ja ohnehin ab. Allen voran Superstar Mbappé, der schon bei sieben Toren steht. Warum das Team sich vor dem Spiel beim Training abschottet, hat Frank Hellmann analysiert:

Das gibt es zu Marokko zu sagen

Auf dem Weg zum Titel-Traum wartet auf Marokko der erste echte Härtetest. Und das Team muss das Viertelfinale ohne den künftigen Bayern-Profi Ismael Saibari bestreiten. "Abgesehen von Saibari stehen alle zur Verfügung", sagte Trainer Mohamed Ouahbi vor der Partie. Für den Offensivmann komme das Spiel noch zu früh. Er hoffe aber, dass Saibari nicht für den Rest des Turniers ausfalle, erklärte Coach Ouahbi weiter. Für Saibari dürfte Rahimi in die Startelf rücken, in der Abwehr sollte Riad statt dem anfälligen Halhal beginnen. Ein besonderes Spiel wird es für Marokkos Bouaddi. Der 18-Jährige wechselte erst im Mai vom französischen Verband in die Heimat-Föderation seiner Eltern.

Zitat des Tages

Mathe kann mir helfen, das Spiel schneller zu verstehen, vor allem taktisch. „ Ayyoub Bouaddi, marokkanischer Nationalspieler

Ayyoub Bouaddi Quelle: afp

Mit 15 gewann Bouaddi einen Rhetorikwettbewerb im Élysée-Palast. Den Preis überreichte Brigitte Macron, die Gemahlin des französischen Staatspräsidenten. In der Schule übersprang er ein Jahr und widmet sich nun, neben dem Fußball, per Fernstudium der Mathematik.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion