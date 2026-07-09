WM-Viertelfinale: Les Bleus mauern und wehren Beleidigungen ab

WM-Favorit Frankreich schottet sich vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Marokko ab. Ganz ausblenden kann das Team die rassistischen Beleidigungen gegen Mbappé allerdings nicht.

Die rassistischen Beleidigungen nach dem Achtelfinale gegen Paraguay beschäftigen die Spieler Frankreichs um Superstar Kylian Mbappé noch immer. Quelle: AFP

Ihre Idole sind so nah und doch so fern. Wenn sie genau hinschauen, dann können die rund 30 Fans durch den hellblauen Sichtschutz des 2,50 Meter hohen Zauns rund um die Trainingsplätze der Bentley University einige Aktionen der französischen Nationalspieler sehen. Aber ist das tatsächlich Kylian Mbappé, der da jongliert? Und mit wem spricht Nationaltrainer Didier Deschamps? Schwer zu sagen aus 300 Metern Entfernung.

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Diese Spionier- und Spekulationsspielchen gibt es bei der Fußball-WM jeden Tag, wenn die Equipe Tricolore an der 109 Jahre alten Privat-Universität in Waltham, 30 Autominuten westlich von Boston, trainiert. Die Fans warten geduldig. Doch die Chance, tatsächlich einen der Starspieler zu erkennen, wenn der Mannschaftsbus mit seinen getönten Scheiben auf das Gelände fährt, gleicht wohl der eines Lottogewinns.

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Equipe Tricolore sucht Ruhe

Und nach nur wenigen Sekunden schließen die Ordner das Einfahrttor wieder und stellen das Schild davor, das jeden Fußball-Feinschmecker schmerzt: "Das Training der französischen Nationalmannschaft ist nicht öffentlich." Es ist wie mit einem Kind, das seine Nase an der Außenscheibe des Süßwaren-Ladens platt drückt, aber trotzdem keine Bonbons bekommt. Doch genau wegen dieser Abgeschiedenheit hat sich Deschamps für die Bentley University als WM-Trainingsstätte entschieden.

Die Franzosen wohnen mitten in Boston, haben dort alle 239 Zimmer eines Luxushotels bis zum Turnierende gebucht. Und dort wird es bei Abfahrt und Ankunft des Teambusses schon mal hektisch, wenn hunderte Fans schreien und kreischen. Aber das Trainingsareal von Les Bleus umgeben von Wäldern im Grün von Waltham ist idyllisch, abgelegen und ruhig - denn die rund 5.300 Studierenden haben bereits Sommerferien.

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Paraguays Regierung verurteilt Rassismus-Aussagen

Es gibt viele Geschichten um diese französische Nationalmannschaft, die, wie Deutschland (1982 bis 1990) und Brasilien (1994 bis 2002) zum dritten Mal nacheinander ein WM-Finale erreichen könnte - und die bislang alle fünf Turnierspiele gewonnen hat. Doch der 1:0-Erfolg im Achtelfinale gegen Paraguay wirkt noch nach.

Siegtorschütze Mbappé wurde von der paraguayischen Oppositions-Politikerin Celeste Amarilla rassistisch beleidigt und als "kolonialisierter Kameruner" verunglimpft, "der verzweifelt" versuche, "als Franzose durchzugehen." Die Regierung ließ umgehend mitteilen, dass diese Aussagen "in keiner Weise die Haltung der Regierung der Republik Paraguay oder des paraguayischen Volkes widerspiegeln" würden.

Viertelfinal-Duell gegen Marokko im Fokus

Dayot Upamecano betonte am Dienstag nach dem Training in Waltham:

Wir müssen Rassismus bekämpfen, stehen hinter Kylian, und ich hoffe, dass diese Frau Konsequenzen zu spüren bekommt. „ Dayot Upamecano, Equipe Tricolore

Der Verteidiger des FC Bayern München verdeutlichte die Geschlossenheit des Teams. Man wolle sich durch nichts ablenken lassen. Die Franzosen wissen, dass sie als WM-Favorit gelten.

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Doch deshalb schaut niemand auf das Endspiel am 19. Juli in New Jersey. Nein, der Fokus liegt auf Marokko, dem Viertelfinal-Gegner am Donnerstag in Boston. Im WM-Halbfinale von Katar hatte Frankreich die Nordafrikaner 2:0 besiegt. Doch Marokko, sagt Upamecano, habe sich "stark entwickelt seit 2022" und eben deshalb müsse man "offensiv und defensiv konzentriert" sein.

Nationaltrainer Deschamps tritt nach WM zurück

Für Didier Deschamps werden es die letzten Tage als Nationaltrainer. Er hatte Frankreich 1998 als Kapitän zum Titel bei der Heim-WM geführt. Er ist mit der Mannschaft 2018 Weltmeister geworden und hatte die Titelverteidigung 2022 im Elfmeterschießen gegen Argentinien knapp verpasst.

Zwei WM-Titel hatte als Nationaltrainer bislang nur der Italiener Vittorio Pozzo (1934/38) gewonnen. Deschamps würde liebend gerne als Weltmeister-Coach au revoir sagen. Dafür arbeitet er täglich hart mit seinem Team - in der Abgeschiedenheit der Bentley University.

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