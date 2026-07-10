Fußball-WM: Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Frankreich zieht ins dritte WM-Halbfinale in Folge ein. Auch ein Verdienst von Kylian Mbappé, der in seinem 20. WM-Spiel zum 20. Mal knipst. Das war die WM-Nacht.

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

kaum hat sich Lionel Messi in der Ewigen Torschützenliste an Miroslav Klose vorbei an die Spitze geschoben, droht Kylian Mbappé schon an ihm vorbeizuziehen. 20 Tore in 20 WM-Spielen hat der 27-Jährige mittlerweile auf seinem Konto - nur noch eins fehlt zu Messi, der jedoch am Sonntag gegen die Schweiz wieder nachziehen kann.

Im Spiel gegen Marokko agiert Mbappé jedoch abermals als Dosenöffner: Bis zu seinem Tor biss sich Frankreichs Offensive an Marokkos Abwehr die Zähne aus. Mit dem 2:0-Sieg ziehen die Franzosen in ihr drittes WM-Halbfinale in Folge ein. Dort wartet nun Spanien oder Belgien.

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Das ist bei der WM passiert

Erst Elfmeter verschossen, dann mit wunderschönem Schlenzer das 1:0 erzielt: Auch dank Superstürmer Mbappé besiegte das französische Starensemble Afrikameister Marokko mit 2:0 (0:0). Der Traum vom dritten WM-Titel nach 1998 und 2018 lebt.

Topfavorit gegen Geheimfavorit: Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko hat alle Zutaten für ein Topspiel. Können die Afrikaner die französische Staroffensive stoppen? 10.07.2026 | 7:03 min

Schlagzeilen des Tages

Dieses Spiel steht an

Spanien trifft nach dem Last-Minute-Sieg gegen Portugal auf Belgien. Die werden nach der großen Rotation gegen die USA aber schwer auszurechnen sein.

Im Achtelfinale ließ Trainer Garcia Rudi sogar Superstar Kevin de Bruyne zunächst auf der Bank. Ab 21 Uhr wird sich zeigen, wie die Spanier mit ihnen umgehen werden. Live im ZDF:

Unsere Analyse



Ist das die WM der schlechten Verlierer? Der ägyptische Trainer wittert eine Verschwörung, mehrere Teams legen Protest ein und eine Politikerin äußert sich rassistisch. Eine WM mit viel Unzufriedenheit. Unser Autor Peter Mayer hat das für Sie analysiert:

Der Hingucker

Vor lauter Mbappé übersehen? In Frankreichs Offensive lauern im Schatten des Superstars noch weitere Torgaranten.

Im Schatten von Kylian Mbappé treffen auch andere Stars in der Offensive der Franzosen. 10.07.2026 | 0:15 min

Zitat des Tages

Ihr solltet den englischen Jungs ordentlich Druck machen. „ Erling Haaland zu englischen Medien vor dem Spiel gegen England

Vor dem besonderen Duell gegen sein Geburtsland hat Norwegens Starstürmer Erling Haaland bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit ersten Psychospielchen begonnen und zählt dabei auch auf die Mithilfe der Presse. "Ich denke, es gibt einige klare Favoriten - und England gehört dazu", sagte Haaland vor dem Viertelfinale gegen die Three Lions am Samstagabend (23 Uhr): "Ihr solltet den englischen Jungs ordentlich Druck machen."

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion