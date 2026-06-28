Neue Hoffnung für die deutschen Volleyballer in der Nations League. Gegen China siegte das stark verbesserte DVV-Team 3:1 und kann sich wieder Hoffnung auf den Finaleinzug machen.

Deutschlands Volleyballer besiegen China in der Nations League mit 3:1. Quelle: action press

Die deutschen Volleyballer haben zum Abschluss des zweiten Nations-League-Abschnitts in Gliwice die Chancen auf ihre erste Finalrunden-Teilnahme gewahrt. Die Olympia-Fünften feierten im vierten und letzten Spiel ihres Gastspiels in Oberschlesien gegen den WM-Sechsten China mit 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19) ihren zweiten Sieg. Damit reist die Mannschaft von Massimo Botti nach bisher acht Saisonbegegnungen mit einer ausgeglichenen Bilanz zur dritten und letzten Vorrundenstation in Belgrad (ab 8. Juli).

Die besten acht Teams der insgesamt 18 Mannschaften umfassenden Vorrunde lösen das Ticket zum Endturnier im chinesischen Ningbo. Seit Einführung der Nations League 2018 wartet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) noch auf ihre Premiere bei dem jährlichen Abschlussevent.

Das Spiel in voller Länge im Video. 28.06.2026 | 131:17 min

DVV-Männer stark verbessert

Gegen China agierte das DVV-Team im Vergleich zur 1:3-Niederlage tags zuvor gegen Gastgeber Polen stark verbessert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti, die in Gliwice zum Auftakt gegen Argentinien 2:3 verloren und danach Belgien 3:1 besiegt hatte, hielt den Gegner abgesehen von Konzentrations- und Aufschlagschwächen vor allem im dritten Satz in Schach.

Vor den entscheidenden Vorrundenspielen sind die ersten acht Positionen für Bottis Spieler noch in Reichweite. In Serbien trifft das DVV-Team auf Tschechien, die Niederlande, Iran und Serbien.

Das Spiel gegen Polen in voller Länge im Video 27.06.2026 | 127:30 min

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Quelle: sid/dpa