Top-Talent im Volleyball: "Bambi" Leana Grozer wird erwachsen

Mit 19 Jahren avanciert Leana Grozer zur Leistungsträgerin der deutschen Volleyballerinnen. Die Nations League begann für sie mit Licht und Schatten.

Leana Grozer (r.) bei einem Schmetterschlag im Spiel gegen die Ukraine Quelle: volleyballworld.com

Leana Grozer stützte die Hände auf die Knie, beugte sich erschöpft nach unten und hielt den Kopf enttäuscht gesenkt, als nach über zweieinhalb Stunden Spielzeit der letzte Ball auf den Boden fiel. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hatte im zweiten Spiel der Volleyball Nations League (VNL) überraschend gegen die Ukraine verloren - mit 2:3 (21:25, 28:30, 25:14, 25:19, 13:15).

Leana Grozer zuletzt zweimal Topscorerin

Und ausgerechnet Leana Grozer schlug den Matchball in den Block der Ukrainerinnen. Doch sie trifft dabei keinerlei Schuld. Erstens ist die Außen-Annahme-Akteurin 19 Jahre jung, da passieren Fehler. Und zweitens hatte sie den Ball zuvor selbst gesichert und somit kaum Zeit, sich in eine vernünftige Angriffsposition zu bringen.

Vielmehr avancierte die Tochter der deutschen Volleyball-Ikone Georg Grozer im zweiten Spiel nacheinander zur Topscorerin. Beim furiosen 3:1-Sieg gegen Kanada hatte sie 24 Punkte beigesteuert, gegen die Ukraine waren es 22.

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Besonders ihre krachenden Angriffe in die Diagonale sind eine Waffe der außergewöhnlich athletischen Youngsterin, die auch die härtesten Topspin-Sprungaufschläge im Team beherrscht. Doch nicht nur in Angriff und Service glänzte sie, sondern hatte auch in der Abwehr einen großen Radius, pushte sich und das Team immer wieder emotional und hielt in der Annahme, wo sie noch am meisten Verbesserungspotenzial hat, stand.

Leana Grozer verpasst die WM

Kein Zweifel, "Bambi", wie ihre früheren Schweriner Teamkolleginnen die schmal gebaute 1,83-Meter-Frau einst nannten, wird erwachsen. Nachdem sie in der Vorsaison eine heftige Lebensmittelvergiftung die WM-Teilnahme gekostet hatte und sie erst wieder mühsam Muskeln und Fitness aufbauen musste, ist sie in diesem Sommer bereit für mehr Verantwortung.

Zwar spielte sie mit Schwerin eine durchwachsene Klubsaison, ist aber jetzt in der Nationalmannschaft topfit. Selbst Bundestrainer Giulio Bregoli war etwas überrascht über die starke Form des größten deutschen Talents.

Neben Mittelblockerin Monique Strubbe sei Leana Grozer die Spielerin, die ihn in der Vorbereitung am meisten überrascht habe, sagte der Italiener. "Nicht, weil ich nicht wüsste, wozu sie fähig sind, sondern weil sie in der Saison mit ihren Vereinen gestruggelt sind und ich mich ein bisschen gewundert habe, in welch guter Verfassung sie zur Nationalmannschaft kamen", so der 51-Jährige.

Leana Grozer: Möchte Führungsspielerin sein

Leana Grozer selbst steckt wie ihr Vater Georg alle Energie und viel Herzblut in die Spiele im Nationaltrikot. Bei ihrer Wahl zu Deutschlands Nachwuchsspielerin des Jahres hatte sie im Januar gesagt: "Ich möchte eine Führungsspielerin sein, die Punkte macht und auch emotional eine große Rolle spielt." Ihr Ziel, "eine wichtige Person in der Nationalmannschaft" zu werden, hat sie aktuell schon erreicht. "Es ist immer krass, mit den Besten der Welt zu konkurrieren, gegen diese hohen Blocks zu spielen", sagte sie im "Volleyball-Magazin":

Es wird ein langer Sommer. Ich will so viele Erfahrungen wie möglich sammeln. „ Leana Grozer, Volleyball-Nationalspielerin

Eine dieser Erfahrungen war die bittere Niederlage gegen die hinter dem deutschen Team platzierten Ukrainerinnen. Eine Niederlage, die das DVV-Team gleich neun Weltranglistenpunkte kostete. Auch im dritten Spiel gegen Japan hatten die deutschen Volleyballerinnen mit 0:3 das Nachsehen.

Doch im letzten Spiel der ersten VNL-Woche gegen die USA am Sonntag, 20:30 Uhr MESZ (ZDF-Livestream) können Grozer & Co. wieder Boden gutmachen.

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