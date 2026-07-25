Pogacar designierter Tour-de-France-Sieger: In Gelb nach Paris

Tadej Pogacar hat bei der Tour den Gesamtsieg praktisch in der Tasche. Auch nach der vorletzten - der schwersten - Etappe bleibt er mit deutlichem Vorsprung im Gelben Trikot.

Tadej Pogacar (links) hielt sich raus aus dem Kampf um den Etappensieg und half stattdessen seinem Teamkollegen Isaac del Toro (rechts). Quelle: AP

Nur ein Sturz, eine Krankheit oder anderweitiges Pech kann Tadej Pogacar den Gesamtsieg bei der Tour de France noch nehmen. Der Slowene hat auch auf der mit 5.450 Höhenmetern schwersten Etappe eine Galavorstellung hingelegt und bleibt vor dem letzten Tag klarer Spitzenreiter. Auf dem Weg nach Paris wird das Gelbe Trikot traditionell nicht angegriffen - so wird Pogacar nach 2020, 2021, 2024 und 2025 seinen fünften Tour-Gesamtsieg feiern.

Etappensieger Carapaz profitiert von Kuss' Horrorsturz

Den Etappensieg in L'Alpe d'Huez, das diesmal auf dem einfachen Weg angefahren wurde, holte der Ecuadorianer Richard Carapaz vor Sepp Kuss (USA). Der US-Amerikaner hatte bei einem Ausrutscher fünf Kilometer vor dem Ziel Riesenglück: Er landete am äußeren Ende eines Fangzauns. Wäre das Malheur einen Meter weiter vorne passiert, wäre er wohl in eine Schlucht gestürzt.

Ergebnis der 20. Etappe nach Alpe d´Huez 1. Richard Carapaz (Ecuador)

2. Remco Evenepoel (Belgien) + 0:26 Minuten zurück

3. Sepp Kuss (USA) + 0:31



4. Tadej Pogacar (Slowenien) 1:05

5. Isaac Del Toro (Mexiko) 1:05

6. Lenny Martinez (Frankreich) 1:07

7. Jay Hindley (Australien) 2:15

8. Mattias Skjelmose (Dänemark) 2:55

9. Juan Ayuso (Spanien) 2:55

10. Paul Seixas (Frankreich) 2:55

Carapaz profitierte von dem Sturz, überholte Kuss und fuhr dem Etappensieg - seinem zweiten bei dieser Tour - entgegen. Kuss musste am Ende noch Remco Evenepoel ziehen lassen und wurde Dritter mit 31 Sekunden Rückstand auf Carapaz. Evenepoel lag 26 Sekunden hinter dem Sieger.

Pogacar Helfer für del Toro

Tadej Pogacar und sein Teamkollege Isaac del Toro erreichten das Ziel Arm in Arm als Vierter und Fünfter (+1:05 Minuten). Pogacar hatte während der Etappe del Toro unterstützt, da dieser noch um das Weiße Trikot des besten Jungprofis kämpfte. Zudem sicherte sich der Mexikaner Rang drei in der Gesamtwertung.

Das Podest in Paris wird Remco Evenepoel als Zweiter komplettieren. Damit beschert Evenepoel dem deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe die erhoffte Top-3-Platzierung.

24.07.2026 | 0:24 min

Auf dem Umweg nach L'Alpe d'Huez

Während Carapaz an der Spitze als Teil einer Fluchtgruppe viel für das Gepunktete Trikot investierte, kontrollierten Pogacar und sein UAE-Team die Nachführarbeit im Hauptfeld. Vor dem Gipfel des Galibier waren Pogacar und Del Toro auf sich allein gestellt - und der Mann in Gelb fuhr Tempo für seinen müde wirkenden Teamkollegen.

Pogacar führte die kleine Gruppe der Top-Stars auch ins Finale nach Alpe d'Huez, das am Samstag erstmals in der Tour über den Col de Sarenne gefahren wurde.

Jung-Profi Paul Seixas fällt zurück

Pogacar behielt auch dieses Mal stets die Kontrolle. Frankreichs Hoffnungsträger Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) dagegen gingen die Kräfte aus. Der 19-Jährige ließ abreißen, Rang drei und das Weiße Trikot waren für den Debütanten verloren.

Tour de France Gesamtwertung nach 20 von 21 Etappen 1. Tadej Pogacar (Slowenien)

2. Remco Evenepoel (Belgien) + 6:26 Minuten zurück

3. Isaac Del Toro (Mexiko) + 9:42



4. Paul Seixas (Frankreich) + 11:56

5. Lenny Martinez (Frankreich) + 13:02

6. Mattias Skjelmose (Dänemark) + 14:59

7. Juan Ayuso (Spanien) + 17:48

8. Richard Carapaz (Ecuador) + 20:00

9. Tom Pidcock (Großbritannien) + 29:28

10. Jordan Jegat (Frankreich) + 33:21

Die Streckenplaner hatten sich das Highlight der 113. Frankreich-Rundfahrt für die letzte große Bergetappe aufgespart. 5.450 Höhenmeter standen bei der Königsetappe auf dem Plan, unter anderem verteilt auf berühmte Anstiege wie den Col de la Croix-de-Fer, Col du Télégraphe und Col du Galibier. Tour-Chef Christian Prudhomme sprach sogar von der "härtesten Bergetappe der Tour-Geschichte".

Pascal Ackermann bitter enttäuscht

Zu hart für den entkräfteten deutschen Sprinter Pascal Ackermann, den das vorzeitige Tour-Ende ereilte. "Meine Beine konnten einfach nicht mehr. Ich war die letzten beiden Tage schon extrem am Limit", sagte Ackermann mit Tränen in den Augen:

Mein großes Ziel war, nach Paris zu kommen. Ich bin ziemlich enttäuscht. „ Pascal Ackermann

Pogacar indes wird morgen mit den Tour-Rekordgewinnern gleichziehen. Die Bestmarke von fünf Gesamtsiegen teilen sich bisher Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx und Miguel Indurain (Spanien). Die sieben Erfolge von Lance Armstrong sind wegen dessen Doping-Vergangenheit gestrichen worden.

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Quelle: ZDF / SID