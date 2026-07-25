Diese Rekorde fehlen Tadej Pogacar im Rennradsport

Tadej Pogacar hat gerade den Rekord von Alpe d´Huez gebrochen und steht vor seinem fünften Tour-de-France-Gesamtsieg. Ein paar Bestmarken gehören aber noch Eddy Merckx und Co.

Tadej Pogacar steht vor seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France. 24.07.2026 | 0:24 min

Tadej Pogacar ist auf dem Weg, der erfolgreichste Rennradprofi der Welt zu werden. Bereits mit 27 Jahren steht der Slowene vor seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France. Aller Voraussicht nach wird er damit am Sonntag unter anderem mit Radsport-Legende Eddy Merckx gleichziehen.

Aber neben Merckx liegen auch andere Fahrer in bestimmten Listen vor Pogacar. Ein Überblick zu wichtigen Bestmarken im Radsport:

Gesamtsiege bei der Tour de France 5 Siege: Jacques Anquetil (Frankreich), Eddy Merckx (Belgien), Bernard Hinault (Frankreich), Miguel Indurain (Spanien)

4 Siege: Christopher Froome (Großbritannien), Tadej Pogacar (Slowenien)

3 Siege: Greg Lemond (USA), Philippe Thys (Belgien), Louison Bobet (Frankreich)

2 Siege: Jonas Vingegaard (Dänemark), Alberto Contador (Spanien) und elf weitere Fahrer

Etappensiege bei der Tour de France

2024 hat Mark Cavendish mit 39 Jahren ein beeindruckendes Tour-de-France-Comeback hingelegt und seine 35. Etappe gewonnen. Damit führt der britische Sprinter diese Liste seit zwei Jahren an.

Pogacar ist ihm im Eiltempo auf den Fersen. Sein Sieg in Alpe d´Huez war bereits der 26. Erfolg. Wenn Pogacar in dieser Ausnahmeform weiterfährt und die Motivation nicht verliert, könnte er Cavendish bereits in zwei Jahren einholen. Denn letztes Jahr gewann er sechs Tour-de-France-Etappen, dieses Jahr steht er bereits bei fünf.

Die meisten Tour-de-France-Etappensiege 1. Mark Cavendish (Großbritannien) 35 Siege

2. Eddy Merckx (Belgien) 34 Siege

3. Bernard Hinault (Frankreich) 28 Siege

4. Tadej Pogacar (Slowenien) 25 Siege

4. Andre Leducq (Frankreich) 25 Siege

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14. Marcel Kittel (Deutschland) 14 Siege

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Tage im Gelben Trikot bei der Tour de France

Seit der siebten Etappe trägt Pogacar ununterbrochen das Gelbe Trikot des Gesamtführenden der Tour de France. In dieser Kategorie könnte er der belgischen Legende Eddy Merckx ebenfalls in zwei Jahren gefährlich werden. Allein bei dieser Tour de France hat Pogacar in dieser Rangliste Chris Froome und Miguel Indurain überholt.

Fahrer mit den meisten Tagen im Gelben Trikot 1. Eddy Merckx (Belgien) 96 Tage

2. Bernard Hinault (Frankreich) 79 Tage

3. Tadej Pogacar (Slowenien) 69 Tage

4. Miguel Indurain (Spanien) 60 Tage

5. Chris Froome (Großbritannien) 59 Tage



Viele Bergrekorde hat Pogacar schon

An legendären Anstiegen der Tour de France ist Tadej Pogacar bereits jetzt schon spitze. Am Freitag fuhr er die 13,8 Kilometer nach Alpe d´Huez in 35:26 Minuten hoch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,3 Kilometern pro Stunde und unterbot damit die fast 30 Jahre alte Bestmarke des Italieners Marco Pantani aus dem Jahr 1997.

Auf der sechsten Etappe dieser Tour hatte Pogacar bereits seinen Rekord am Col du Tourmalet in den Pyrenäen um mehr als zwei Minuten verbessert. Auch am Mont Ventoux, dem höchsten Berg der französischen Provence, und am Col du Galibier in den Alpen hält Pogacar den Rekord für die schnellste Auffahrt.

Am Col du Tourmalet hat Tadej Pogacar den Grundstein für seinen großen Vorsprung bei der Tour de France gelegt. 09.07.2026 | 2:26 min

Grand-Tour-Siege: Vingegaard vor Pogacar

Zu den drei großen Rundfahrten im Radsport gehören neben der Tour de France, der Giro d´Italia und die Vuelta a Espana. Die meisten Gesamtsiege bei allen drei Rundfahrten hat Eddy Merckx (11). Neben ihm haben es mit Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi, Vincenzo Nibali und Jonas Vingegaard insgesamt acht Fahrer geschafft, alle drei Rundfahrten zu gewinnen.

Vingegaard hat seinen Hattrick mit dem Erfolg beim Giro d´Italia in diesem Jahr perfekt gemacht. Tadej Pogacar hat den Giro 2024 gewonnen. Was ihm noch fehlt, ist ein Gesamtsieg bei der Vuelta. Bei der Spanien-Rundfahrt nahm er einmal teil und wurde 2019 mit 19 Jahren Dritter. Wenn seine Kraft nach der Tour ausreicht, könnte er im August auch versuchen, erstmals die Vuelta zu gewinnen.

Lüttich-Bastogne-Lüttich 2026 mit Pogacars Sieg im Re-Live. 26.04.2026 | 202:19 min

Pogacar: Paris-Roubaix fehlt bei Monumenten

Ein anderer großer Meilenstein im Radsport - abgesehen von den großen Rundfahrten - sind prestigeträchtige Eintagesrennen, die im Frühling oder Herbst stattfinden. Die bedeutendsten fünf davon werden zu den Monumenten des Radsports gezählt. Dazu zählen Mailand-San Remo und die Lombardei-Rundfahrt in Italien, die Flandern-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne-Lüttich in Belgien und Paris-Roubaix in Frankreich.

Die meisten Siege bei diesen Rennen hält ebenfalls der Belgier Eddy Merckx. Pogacar hat bei vier von fünf Monumenten bereits gewonnen. Was ihm fehlt, ist ein Sieg beim Kopfsteinklassiker Paris-Roubaix. Hier musste sich der Slowene mehrfach Mathieu Van der Poel und Wout Van Aert geschlagen geben.

Die meisten Siege bei Radsport-Monumenten 1. Eddy Merckx (Belgien) 19 Siege

2. Tadej Pogacar (Slowenien) 13 Siege

3. Roger De Vlaeminck (Belgien) 11 Siege

4. Costante Girardengo (Italien) 9 Siege

Fausto Coppi (Italien) 9 Siege

Sean Kelly (Irland) 9 Siege

7. Rik Van Looy (Belgien) 8 Siege

Mathieu Van der Poel (Niederlande) 8 Siege

Titel im WM-Straßenrennen

Rekord-Weltmeister bei Straßenrennen ist Pogacar mit seinen beiden Titeln 2024 und 2025 übrigens auch noch nicht. Neben Eddy Merckx wurden Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Oscar Freire und Peter Sagan jeweils dreimal Straßen-Weltmeister. Mit ihnen könnte Pogacar in diesem Jahr bei der WM in Montreal im September gleichziehen.

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