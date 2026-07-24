Pogacar knackt Pantani-Rekord und steht vor Tour-Gesamtsieg

Tadej Pogacar musste so hart um den Etappensieg kämpfen wie noch nie bei dieser Tour. Erst 800 Meter vor dem Ziel schüttelt er die Ausreißer ab und steht vor dem Gesamtsieg.

Tadej Pogacar feiert seinen 26. Tour-de-France-Etappensieg. 24.07.2026 | 0:24 min

Die Ausreißergruppe, gespickt mit starken Bergfahrern, hat den Anstieg nach Alpe d´Huez mit mehr als drei Minuten Vorsprung begonnen. Am Ende hat aber Tadej Pogacar seinen fünften Etappensieg bei dieser Tour de France geholt. Knapp zwölf Kilometer vor Schluss hat der Slowene attackiert und sich auf eine beeindruckende Verfolgungsjagd begeben.

Ergebnis der 19. Tour-de-France-Etappe nach L´Alpe d´Huez 1. Tadej Pogacar (Slowenien)

2. Lenny Martinez (Frankreich) + 0:06 Minuten Rückstand

3. Richard Carapaz (Ecuador) + 0:09



4. Sepp Kuss (USA) + 1:14

5. Tobias Halland Johanessen (Norwegen) + 2:07

6. Remco Evenepoel (Belgien) + 2:29

7. Isaac Del Toro (Mexiko) + 2:41

8. Mattias Skjelmose (Dänemark) + 2:45

9. Paul Seixas (Frankreich) + 2:45

10. Harold Tejada (Kolumbien) + 3:22

In der Ausreißergruppe hat der Etappensieger vom Donnerstag, Richard Carapaz, sogar viermal attackiert und für Tempoverschärfungen gesorgt. Nur der Franzose Lenny Martinez und der US-Amerikaner Sepp Kuss konnten sein Tempo mitgehen. Die drei Ausreißer fuhren teils bei zehnprozentiger Steigung mit 20 Kilometern pro Stunde nach oben, trotzdem kam Pogacar immer näher.

Beim Sieg von Richard Carapaz am Donnerstag haben sich die Favoriten noch geschont. 24.07.2026 | 1:05 min

Pogacar knackt Rekord von Marco Pantani

Der Top-Favorit bewies einmal mehr, mit welchem Abstand er der aktuell beste Radfahrer der Welt ist. Drei Kilometer vor Schluss holte Pogacar Sepp Kuss ein und 1,5 Kilometer vor dem Ziel übernahm er die Führung, wobei Carapaz und Martinez erst am Hinterrad blieben. Rund 800 Meter vor Schluss schüttelte er die anderen beiden ab.

Tadej Pogacar hat auf seiner rasanten Aufholjagd auch den Alpe d´Huez- Bergrekord von Marco Pantani aus dem Jahr 1997 geknackt. Pogacar benötigte für den 13,8 Kilometer langen Anstieg gerade mal 35:26 Minuten. Durchschnittsgeschwindigkeit 23,3 km/h.

In der Gesamtwertung führt er nun mit mehr als sieben Minuten Vorsprung vor Remco Evenepoel und steht vor dem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France.

Tour de France Gesamtwertung nach 19 von 21 Etappen 1. Tadej Pogacar (Slowenien)

2. Remco Evenepoel (Belgien) + 7:11 Minuten zurück

3. Isaac Del Toro (Mexiko) + 9:42



4. Paul Seixas (Frankreich) + 10:06

5. Lenny Martinez (Frankreich) + 13:00

6. Mattias Skjelmose (Dänemark) + 13:14

7. Juan Ayuso (Spanien) + 15:58

8. Richard Carapaz (Ecuador) + 21:15

9. Tom Pidcock (Großbritannien) + 21:30

10. Jordan Jegat (Frankreich) + 23:21



Martinez verdrängt Ayuso aus den Top-5

Hinter Pogacar hat Remco Evenepoel seinen Vorsprung als Zweiter im Gesamtklassement etwas ausgebaut. Im Duell um Rang drei hat Pogacar-Teamkollege Isaac Del Toro weiterhin die Nase vorn. Er war auf der 19. Etappe vier Sekunden schneller als Konkurrent Paul Seixas.

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Juan Ayuso, der spanische Kapitän der deutschen Mannschaft Lidl-Trek, war der Verlierer des Tages. Bereits am Anfang des Anstiegs nach L´Alpe d´Huez fiel er zurück und verlor im Gesamtklassement wertvolle Minuten.

Die Ausreißer der Etappe haben Boden gut gemacht. Lenny Martinez rückt auf Platz 5 vor, der angriffslustige Richard Carapaz ist nun im Gesamtklassement Achter und der neue Träger des Bergtrikots. In der Bergwertung liegt er einen Punkt vor Tadej Pogacar.

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Königsetappe mit über 5600 Höhenmetern

Für Carapaz, der zwar in bestechender Form ist, wird es hart, das gepunktete Bergtrikot zu verteidigen. Am Samstag wartet das schwerste Teilstück der Tour auf die Fahrer. Auf 171 Kilometern geht es auf der letzten Alpenetappe unter anderem auf den höchsten Pass der diesjährigen Tour, den Col du Galibier. Das Ziel ist wieder Alpe d´Huez.

Dieses Mal geht es allerdings auf einer schmaleren Seitenstraße über den höheren Col de Sarenne nach oben. Dadurch ist das Finale keine klassische steile Bergankunft. Auf den letzten 15 Kilometern geht es sogar mehr runter als rauf.

Pogacar will Teamkollege Del Toro helfen

Spannend wird der Kampf um Platz 3. Isaac Del Toro (22 Jahre) und Seixas (19 Jahre) trennen in der Gesamtwertung nur 24 Sekunden. Für den jungen Franzosen Seixas ist die Königsetappe morgen die letzte Gelegenheit zu attackieren. Beide kämpfen zudem um das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Heute war es mein Tag und morgen schauen wir, dass Isaac das Weiße Trikot und Platz drei absichert. „ Tadej Pogacar

In Del Toros und Pogacars Team sind einige Helfer angeschlagen. Brandon McNulty musste am Donnerstag aufgeben und der Belgier Tim Wellens ist früh zurückgefallen. Dafür könnte jedoch Del Toro Hilfe vom Dominator bekommen, denn Pogacar hat Platz 1 bei 7:11 Minuten Vorsprung quasi sicher.

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Tragisches Tour-Aus für Einer Rubio

Die Menschenmassen am Anstieg nach Alpe d´Huez sorgen in diesen Tagen nicht nur für eine tolle Stimmung. An vielen Abschnitten haben die Fans Fahrer und Begleitfahrzeuge beim Hochfahren zu sehr eingeengt. Ein Auto von Pogacars Team UAE ist in den Fanmassen stecken geblieben.

Der Kolumbianer Einer Rubio prallte ungebremst mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Autos. Der 28-Jährige ging zu Boden und musste mit starken Blutungen aufgeben. Rubio war am Anstieg unter den Ausreißern gewesen und hätte sogar in die Top-10 fahren können.

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Quelle: mit Material von SID