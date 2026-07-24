  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Pogacar knackt Pantani-Rekord und steht vor Tour-Gesamtsieg

19. Tour-Etappe nach L´Alpe d´Huez:Pogacar nach Rekordfahrt vor Gesamtsieg

Autorenbild Benno Krieger

von Benno Krieger

|

Tadej Pogacar musste so hart um den Etappensieg kämpfen wie noch nie bei dieser Tour. Erst 800 Meter vor dem Ziel schüttelt er die Ausreißer ab und steht vor dem Gesamtsieg.

Tadej Pogacar erschöpft

Tadej Pogacar feiert seinen 26. Tour-de-France-Etappensieg.

24.07.2026 | 0:24 min

Die Ausreißergruppe, gespickt mit starken Bergfahrern, hat den Anstieg nach Alpe d´Huez mit mehr als drei Minuten Vorsprung begonnen. Am Ende hat aber Tadej Pogacar seinen fünften Etappensieg bei dieser Tour de France geholt. Knapp zwölf Kilometer vor Schluss hat der Slowene attackiert und sich auf eine beeindruckende Verfolgungsjagd begeben.

1. Tadej Pogacar (Slowenien)
2. Lenny Martinez (Frankreich) + 0:06 Minuten Rückstand
3. Richard Carapaz (Ecuador) + 0:09

4. Sepp Kuss (USA) + 1:14
5. Tobias Halland Johanessen (Norwegen) + 2:07
6. Remco Evenepoel (Belgien) + 2:29
7. Isaac Del Toro (Mexiko) + 2:41
8. Mattias Skjelmose (Dänemark) + 2:45
9. Paul Seixas (Frankreich) + 2:45
10. Harold Tejada (Kolumbien) + 3:22

In der Ausreißergruppe hat der Etappensieger vom Donnerstag, Richard Carapaz, sogar viermal attackiert und für Tempoverschärfungen gesorgt. Nur der Franzose Lenny Martinez und der US-Amerikaner Sepp Kuss konnten sein Tempo mitgehen. Die drei Ausreißer fuhren teils bei zehnprozentiger Steigung mit 20 Kilometern pro Stunde nach oben, trotzdem kam Pogacar immer näher.

Tour de France

Beim Sieg von Richard Carapaz am Donnerstag haben sich die Favoriten noch geschont.

24.07.2026 | 1:05 min

Pogacar knackt Rekord von Marco Pantani

Der Top-Favorit bewies einmal mehr, mit welchem Abstand er der aktuell beste Radfahrer der Welt ist. Drei Kilometer vor Schluss holte Pogacar Sepp Kuss ein und 1,5 Kilometer vor dem Ziel übernahm er die Führung, wobei Carapaz und Martinez erst am Hinterrad blieben. Rund 800 Meter vor Schluss schüttelte er die anderen beiden ab.

Tadej Pogacar hat auf seiner rasanten Aufholjagd auch den Alpe d´Huez- Bergrekord von Marco Pantani aus dem Jahr 1997 geknackt. Pogacar benötigte für den 13,8 Kilometer langen Anstieg gerade mal 35:26 Minuten. Durchschnittsgeschwindigkeit 23,3 km/h.

In der Gesamtwertung führt er nun mit mehr als sieben Minuten Vorsprung vor Remco Evenepoel und steht vor dem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France.

1. Tadej Pogacar (Slowenien)
2. Remco Evenepoel (Belgien) + 7:11 Minuten zurück
3. Isaac Del Toro (Mexiko) + 9:42

4. Paul Seixas (Frankreich) + 10:06
5. Lenny Martinez (Frankreich) + 13:00
6. Mattias Skjelmose (Dänemark) + 13:14
7. Juan Ayuso (Spanien) + 15:58
8. Richard Carapaz (Ecuador) + 21:15
9. Tom Pidcock (Großbritannien) + 21:30
10. Jordan Jegat (Frankreich) + 23:21

Martinez verdrängt Ayuso aus den Top-5

Hinter Pogacar hat Remco Evenepoel seinen Vorsprung als Zweiter im Gesamtklassement etwas ausgebaut. Im Duell um Rang drei hat Pogacar-Teamkollege Isaac Del Toro weiterhin die Nase vorn. Er war auf der 19. Etappe vier Sekunden schneller als Konkurrent Paul Seixas.

Tadej Pogacar

Pogacars Attacke und Solofahrt am Col du Tourmalet war der Grundstein für die komfortable Führung des Slowenen in der Gesamtwertung.

09.07.2026 | 2:26 min

Juan Ayuso, der spanische Kapitän der deutschen Mannschaft Lidl-Trek, war der Verlierer des Tages. Bereits am Anfang des Anstiegs nach L´Alpe d´Huez fiel er zurück und verlor im Gesamtklassement wertvolle Minuten.

Die Ausreißer der Etappe haben Boden gut gemacht. Lenny Martinez rückt auf Platz 5 vor, der angriffslustige Richard Carapaz ist nun im Gesamtklassement Achter und der neue Träger des Bergtrikots. In der Bergwertung liegt er einen Punkt vor Tadej Pogacar.

Zielsprint bei der 11. Etappe der Tour de France

Die elfte Etappe dieses Jahr war die schnellste in der Geschichte der Tour de France.

16.07.2026 | 0:41 min

Königsetappe mit über 5600 Höhenmetern

Für Carapaz, der zwar in bestechender Form ist, wird es hart, das gepunktete Bergtrikot zu verteidigen. Am Samstag wartet das schwerste Teilstück der Tour auf die Fahrer. Auf 171 Kilometern geht es auf der letzten Alpenetappe unter anderem auf den höchsten Pass der diesjährigen Tour, den Col du Galibier. Das Ziel ist wieder Alpe d´Huez.

Dieses Mal geht es allerdings auf einer schmaleren Seitenstraße über den höheren Col de Sarenne nach oben. Dadurch ist das Finale keine klassische steile Bergankunft. Auf den letzten 15 Kilometern geht es sogar mehr runter als rauf.

Pogacar will Teamkollege Del Toro helfen

Spannend wird der Kampf um Platz 3. Isaac Del Toro (22 Jahre) und Seixas (19 Jahre) trennen in der Gesamtwertung nur 24 Sekunden. Für den jungen Franzosen Seixas ist die Königsetappe morgen die letzte Gelegenheit zu attackieren. Beide kämpfen zudem um das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Heute war es mein Tag und morgen schauen wir, dass Isaac das Weiße Trikot und Platz drei absichert.

Tadej Pogacar

In Del Toros und Pogacars Team sind einige Helfer angeschlagen. Brandon McNulty musste am Donnerstag aufgeben und der Belgier Tim Wellens ist früh zurückgefallen. Dafür könnte jedoch Del Toro Hilfe vom Dominator bekommen, denn Pogacar hat Platz 1 bei 7:11 Minuten Vorsprung quasi sicher.

Mads Pedersen gewinnt die vierte Etappe

Mads Pedersen, Sieger der vierten Etappe steht kurz davor erstmals das Grüne Trikot des besten Sprinters zu gewinnen.

08.07.2026 | 1:06 min

Tragisches Tour-Aus für Einer Rubio

Die Menschenmassen am Anstieg nach Alpe d´Huez sorgen in diesen Tagen nicht nur für eine tolle Stimmung. An vielen Abschnitten haben die Fans Fahrer und Begleitfahrzeuge beim Hochfahren zu sehr eingeengt. Ein Auto von Pogacars Team UAE ist in den Fanmassen stecken geblieben.

Der Kolumbianer Einer Rubio prallte ungebremst mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Autos. Der 28-Jährige ging zu Boden und musste mit starken Blutungen aufgeben. Rubio war am Anstieg unter den Ausreißern gewesen und hätte sogar in die Top-10 fahren können.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: mit Material von SID
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 24.07.2026 ab 05:30 Uhr.
Themen
SportTadej PogacarTour de France

Mehr zur Tour de France

  1. Richard Carapaz (Ecuador) ist in Aktion.

    Ausreißersieg bei Tour de France:18. Etappe: Richard Carapaz attackiert und gewinnt

    von Benno Krieger
    mit Video1:32
  2. Der Deutsche Florian Lipowitz vom Team Red Bull - BORA - hansgrohe wird zu einer medizinischen Untersuchung geführt

    Nach Tour-de-France-Sturz:Lipowitz' Saison quasi gelaufen - "Das war viel zu schnell"

    mit Video1:55
  3. Ein Fahrer des Astana-Teams spritzt sich Wasser aus seiner Trinkflasche ins Gesicht

    Tour de France: Kampf gegen die Hitze:Werden Tour-Etappen zur Morgenschicht?

    von Stephan Klemm
    mit Video1:06
  4. Der belgische Radrennfahrer Remco Evenepoel jubelt nach seinem Etappensieg bei der 15. Etappe der Tour de France

    Evenepoel gewinnt 15. Tour-Etappe:Pogacar baut Führung aus - Vingegaard muss aufgeben

    mit Video1:06