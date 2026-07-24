Auftakt mit Wow-Effekt: Jürgen Klopp startet beim DFB mit klaren Ansagen. Für die ZDF-Experten wird Klopp der mächtigste Bundestrainer der Geschichte.

Jürgen Klopp übernimmt zum 15. August 2026 die Nationalmannschaft. Die Pressekonferenz des DFB und die Analyse bei ZDFheute relive. 24.07.2026 | 110:35 min

Nach der Vorstellung von Jürgen Klopp haben ZDF-Experte René Adler sowie die ZDF-Reporter Claudia Neumann und Sven Voss die Aussagen des neuen Bundestrainers eingeordnet und analysiert.

Adler: "Feld gegenüber Medien gleich abgesteckt"

Auch beim ehemaligen Nationaltorhüter Adler hinterließen vor allem Klopps deutliche Worte in Richtung der hiesigen Medienlandschaft Eindruck: "Er hat das Spielfeld gegenüber Medien direkt abgesteckt, gesagt, wir spielen nach meinen Regeln", erklärte Adler nach der Vorstellungs-Pressekonferenz.

Klopp hatte zuvor in der DFB-Zentrale in Frankfurt in Richtung der Journalisten gesagt, der Job sei eine Riesenehre für ihn.

Aber an dem Tag, an dem Ihr das nicht mehr wollt, sagt Ihr es und ich bin weg - ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, ich bin scheiße, dann bin ich weg ... „ Jürgen Klopp, Bundestrainer

... und wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg. Wenn Ihr euch danebenbenehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.“

Neumann: "Erwartbarer erster Wow-Aufschlag"

Für Adler war in der anschließenden Analyse klar, dass nach dem Job als Bundestrainer nichts mehr kommen soll für Klopp. Es sei der Höhepunkt seiner Karriere. "Und er hat klar gemacht, wenn ihr das nicht einhaltet, bin ich weg. Das fand ich sehr beeindruckend."

Die Medienkritik war die nachhallendste Klopp-Aussage am Freitag. ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann ordnete den gesamten Auftritt als einen "erwartbaren ersten Wow-Aufschlag" ein.

ZDF-Reporterin Claudia Neumann hat Jürgen Klopp "sehr offen, sehr ehrlich", aber auch "angriffslustig" erlebt. Experte Renè Adler wunderte sich über Klopps Ansage an die Medien. 24.07.2026 | 23:46 min

Klopp ehrlich und angriffslustig zugleich

Er sei sehr offen, sehr ehrlich, demütig gewesen. Er habe den Stellenwert des Amtes herausgehoben, sei aber auch sehr angriffslustig und sehr überzeugt gewesen.

Es war eine Menge Kritik mit dabei am System DFB. „ ZDF-Reporterin Claudia Neumann

"Der Fingerzeig den Medien gegenüber, das alles war ein klares Indiz dafür, wie die Zusammenarbeit ablaufen wird. analysierte die ZDF-Reporterin und machte die Machtfülle des neuen Bundestrainers vor allem an der Personalie des Klopp-Beraters Marc Kosicke deutlich.

Bedeutung der Personalie Kosicke

So sei es symptomatisch, dass DFB-Präsident Bernd Neuendorf die neuen Co-Trainer und Per Mertesacker als neuen Geschäftsführer erwähnt habe, nicht aber Kosicke. Stattdessen habe Klopp selbst seinen Vertrauten als Co-Trainer für Entwicklung, Strategie und Marketing vorgestellt.

"Auch wenn Neuendorf auf Nachfrage etwas beschwichtigt hat. Aber das bedeutet sehr klar, dass es an die Strukturen geht: Modernisieren, anders aufstellen, anders auch in der Öffentlichkeit aufstellen", sagte Neumann.

Jürgen Klopps Weg von Mainz und Dortmund zum FC Liverpool, dann sein vielfach kritisiertes Red-Bull-Engagement - und jetzt wird er Bundestrainer. Er erhält wohl einen Vertrag bis 2030. 24.07.2026 | 2:10 min

Voss: Gewisse Aufbruchstimmung

Für ZDF-Reporter Sven Voss, der der Pressekonferenz in Frankfurt beiwohnte, habe Klopp für eine gewisse Aufbruchsstimmung gesorgt. Zur zukünftigen Ausrichtung und konkreten Personalien wie der Zukunft und Position von Kapitän Josua Kimmich sagte er: "Es war klug von ihm, zu Kimmich heute noch nichts zu sagen. Er hat einen speziellen Blick auf die Kapitänsfrage."

Auch einen schnellen, radikalen Umbruch erwarten die ZDF-Experten nicht. "Er kann sicher nicht sagen, wir haben viel bessere und die alle direkt spielen lassen", so Voss. Klopp sei gut beraten, zuerst zu schauen, wer mitziehe."Umbruch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Er wird Dinge hinzugeben. Um auf eine Ebene von Spanien und Frankreich zu kommen, bedarf es Zeit und die erhält er.

Er ist mit sehr viel Macht ausgestattet worden, viel mehr als die vorigen Bundestrainer. „ ZDF-Reporter Sven Voss

Adler: Klopp nicht nur auf Fußball reduzieren

Für Adler machten einige auch den Fehler, Klopp zu sehr auf seine Kommunikation und "Menschenfängertätigkeit" zu reduzieren. "Sein Team und er sind absolut Fußball-Fachleute." Jetzt sei entscheidend, zum Hörer zu greifen und in der Kürze der Zeit ein Vertrauensverhältnis zu den Spielern zu kreieren. "Denn im September hat Klopp erstmal nur vier Tage Zeit."

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