ZDF-Experten analysieren Klopp-Aussagen:"Klopp hat das Spielfeld direkt abgesteckt"
von Jannik Schneider
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Auftakt mit Wow-Effekt: Jürgen Klopp startet beim DFB mit klaren Ansagen. Für die ZDF-Experten wird Klopp der mächtigste Bundestrainer der Geschichte.
Nach der Vorstellung von Jürgen Klopp haben ZDF-Experte René Adler sowie die ZDF-Reporter Claudia Neumann und Sven Voss die Aussagen des neuen Bundestrainers eingeordnet und analysiert.
Adler: "Feld gegenüber Medien gleich abgesteckt"
Auch beim ehemaligen Nationaltorhüter Adler hinterließen vor allem Klopps deutliche Worte in Richtung der hiesigen Medienlandschaft Eindruck: "Er hat das Spielfeld gegenüber Medien direkt abgesteckt, gesagt, wir spielen nach meinen Regeln", erklärte Adler nach der Vorstellungs-Pressekonferenz.
Klopp hatte zuvor in der DFB-Zentrale in Frankfurt in Richtung der Journalisten gesagt, der Job sei eine Riesenehre für ihn.
... und wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg. Wenn Ihr euch danebenbenehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.“
Neumann: "Erwartbarer erster Wow-Aufschlag"
Für Adler war in der anschließenden Analyse klar, dass nach dem Job als Bundestrainer nichts mehr kommen soll für Klopp. Es sei der Höhepunkt seiner Karriere. "Und er hat klar gemacht, wenn ihr das nicht einhaltet, bin ich weg. Das fand ich sehr beeindruckend."
Die Medienkritik war die nachhallendste Klopp-Aussage am Freitag. ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann ordnete den gesamten Auftritt als einen "erwartbaren ersten Wow-Aufschlag" ein.
Klopp ehrlich und angriffslustig zugleich
Er sei sehr offen, sehr ehrlich, demütig gewesen. Er habe den Stellenwert des Amtes herausgehoben, sei aber auch sehr angriffslustig und sehr überzeugt gewesen.
"Der Fingerzeig den Medien gegenüber, das alles war ein klares Indiz dafür, wie die Zusammenarbeit ablaufen wird. analysierte die ZDF-Reporterin und machte die Machtfülle des neuen Bundestrainers vor allem an der Personalie des Klopp-Beraters Marc Kosicke deutlich.
Bedeutung der Personalie Kosicke
So sei es symptomatisch, dass DFB-Präsident Bernd Neuendorf die neuen Co-Trainer und Per Mertesacker als neuen Geschäftsführer erwähnt habe, nicht aber Kosicke. Stattdessen habe Klopp selbst seinen Vertrauten als Co-Trainer für Entwicklung, Strategie und Marketing vorgestellt.
"Auch wenn Neuendorf auf Nachfrage etwas beschwichtigt hat. Aber das bedeutet sehr klar, dass es an die Strukturen geht: Modernisieren, anders aufstellen, anders auch in der Öffentlichkeit aufstellen", sagte Neumann.
Voss: Gewisse Aufbruchstimmung
Für ZDF-Reporter Sven Voss, der der Pressekonferenz in Frankfurt beiwohnte, habe Klopp für eine gewisse Aufbruchsstimmung gesorgt. Zur zukünftigen Ausrichtung und konkreten Personalien wie der Zukunft und Position von Kapitän Josua Kimmich sagte er: "Es war klug von ihm, zu Kimmich heute noch nichts zu sagen. Er hat einen speziellen Blick auf die Kapitänsfrage."
Auch einen schnellen, radikalen Umbruch erwarten die ZDF-Experten nicht. "Er kann sicher nicht sagen, wir haben viel bessere und die alle direkt spielen lassen", so Voss. Klopp sei gut beraten, zuerst zu schauen, wer mitziehe."Umbruch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Er wird Dinge hinzugeben. Um auf eine Ebene von Spanien und Frankreich zu kommen, bedarf es Zeit und die erhält er.
Adler: Klopp nicht nur auf Fußball reduzieren
Für Adler machten einige auch den Fehler, Klopp zu sehr auf seine Kommunikation und "Menschenfängertätigkeit" zu reduzieren. "Sein Team und er sind absolut Fußball-Fachleute." Jetzt sei entscheidend, zum Hörer zu greifen und in der Kürze der Zeit ein Vertrauensverhältnis zu den Spielern zu kreieren. "Denn im September hat Klopp erstmal nur vier Tage Zeit."
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Über das Thema berichtete ZDFheute live am 24.07.2026 ab 10:40 Uhr.
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