Klopp wird offenbar am Freitag als Bundestrainer vorgestellt

Der DFB lädt am Freitag zu einer Pressekonferenz. Allen Anschein nach, um dabei Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer vorzustellen.

Seit Wochen ist es ein offenes Geheimnis, dass Jürgen Klopp der Nachfolger von Julian Nagelsmann wird. Doch die offizielle Verkündung des neuen Fußball-Bundestrainers lässt noch auf sich warten. 23.07.2026 | 1:47 min

Mit der Einladung zu einer Pressekonferenz hat der Deutsche Fußball-Bund letzte Zweifel an einem Engagement von Jürgen Klopp als Bundestrainer praktisch beseitigt. Zwar wurde der Name des 59-Jährigen in der Mitteilung nicht erwähnt, doch das hat nur formale Gründe. Am Freitag um 11 Uhr (ZDFheute live) soll der Wunschkandidat in der Verbandszentrale in Frankfurt als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert werden.

Die Verpflichtung des Wunschkandidaten für die Nationalmannschaft hatte schon zuletzt klare Züge angenommen. Letzte Details mussten seitdem noch geklärt werden.

Mit der Beendigung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag mit Red Bull als weltweiter Fußball-Chefstratege des Getränkeunternehmens hatte Klopp selbst einen Beitrag geleistet, nun in seinen neuen Job starten zu können.

DFB-Gremien tagen kurz vor Präsentation

Kurz vor der Präsentation des neuen Bundestrainers werden am Freitag noch Aufsichtsrat und Gesellschafter der DFB GmbH und Co. KG in einer digitalen Schalte zusammenkommen. Die Gremien müssen den Vertrag, der offenbar bis zur WM 2030 datiert ist, noch absegnen.

Die Zustimmung der Funktionäre gilt als Formalie. Kritische Nachfragen soll es auch bei einem ersten Meeting in der Vorwoche nur vereinzelt gegeben haben. Offen ist noch, ob der DFB auch gleich einen neuen Geschäftsführer benennt. Ex-Weltmeister Per Mertesacker gilt für den Posten als Favorit.

Wird Per Mertesacker Nachfolger des DFB-Sportgeschäftsführers Andreas Rettig? Es scheint zumindest etwas im Schwange zu sein. Die Andeutungen des 2014-er Weltmeisters sind vielsagend. 20.07.2026 | 1:09 min

Die DFB-Führung unter Präsident Bernd Neuendorf und seinem Stellvertreter Hans-Joachim Watzke hatten sich schnell nach dem WM-Debakel mit dem Zwischenrunden-Aus gegen Paraguay und dem folgenden Rücktritt von Nagelsmann auf Klopp als klaren Top-Kandidaten festgelegt.

Das Spitzenduo war für ein Meeting mit dem Wunschcoach nach New York geflogen. Anschließend wurde auch mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff eine Lösung gefunden.

Nach dem desaströsen Ausscheiden bei der WM gibt es ein Personalbeben beim DFB. Chris Kramer und Per Mertesacker analysieren die Situation. 03.07.2026 | 11:02 min

Laut "Bild"-Zeitung bekommt die Stiftung des Unternehmens eine Spende von einer Million Euro als Entschädigung. Der DFB kommentierte oder bestätigte Vertragsinhalte bisher nicht.

Premiere am 24. September

Das nächste Länderspiel der DFB-Elf steigt am 24. September in der Nations League gegen die Niederlande. Binnen zehn Tagen folgen die nächsten Partien gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober).

Bis zur ersten Kadernominierung Mitte September müssen wichtige Personalien geklärt werden. Erwartet wird, dass Joshua Kimmich Kapitän bleibt. Offen ist, auf welchen Torwart der neue Bundestrainer nach dem Rücktritt von Manuel Neuer setzt. Der junge Jonas Urbig (22) vom FC Bayern München oder die routinierten Oliver Baumann (36) und Marc-André ter Stegen (34) sind Kandidaten.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke spricht im Interview mit Lili Engels über den prädestinierten Bundestrainer Jürgen Klopp. 07.07.2026 | 1:32 min

Quelle: SID