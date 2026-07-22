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Kanu: Männer-Team holt erste Medaille bei der WM

Erstes Edelmetall:Kanu-Männer holen WM-Bronzemedaille

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Dritter Wettkampftag, erste Medaille: Die deutschen Slalomkanuten gewinnen bei der WM in den USA die Bronzemedaille.

Lennard Tuchscherer

Die Kanuten in Oklahoma City und die Windsurfer auf Fuerteventura kämpfen derzeit um Gold bei den Weltmeisterschaften. Im Bild: Lennard Tuchscherer (Archiv).

22.07.2026 | 1:04 min

Deutschlands Slalomkanuten haben am dritten Wettkampftag der Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Oklahoma City die erste Medaille eingefahren.

DKV-Männer Dritter hinter Großbritannien und Frankreich

Im Team-Wettbewerb der Männer fuhren Lennard Tuchscherer, Timo Trummer und Sideris Tasiadis mit +2,42 Sekunden Rückstand auf die Spitze zu Bronze. Gold ging an Großbritannien, Frankreich sicherte sich Silber.

Bei der WM im Vorjahr in Australien hatte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) zwei Silbermedaillen geholt. Die letzten Goldmedaillen hatte es 2022 bei der Heim-WM in Augsburg gegeben.

Vorgeschmack auf Olympia 2028

In Oklahoma City können die weltbesten Athletinnen und Athleten ihres Sports bis kommenden Samstag bereits etwas Olympia-Luft schnuppern: Auch bei den Sommerspielen 2028 sollen die Wettkämpfe dort stattfinden.

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Quelle: Reuters

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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 22.07.2026 ab 5:30 Uhr.
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