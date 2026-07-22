Erstes Edelmetall:Kanu-Männer holen WM-Bronzemedaille
Dritter Wettkampftag, erste Medaille: Die deutschen Slalomkanuten gewinnen bei der WM in den USA die Bronzemedaille.
Deutschlands Slalomkanuten haben am dritten Wettkampftag der Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Oklahoma City die erste Medaille eingefahren.
DKV-Männer Dritter hinter Großbritannien und Frankreich
Im Team-Wettbewerb der Männer fuhren Lennard Tuchscherer, Timo Trummer und Sideris Tasiadis mit +2,42 Sekunden Rückstand auf die Spitze zu Bronze. Gold ging an Großbritannien, Frankreich sicherte sich Silber.
Bei der WM im Vorjahr in Australien hatte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) zwei Silbermedaillen geholt. Die letzten Goldmedaillen hatte es 2022 bei der Heim-WM in Augsburg gegeben.
Vorgeschmack auf Olympia 2028
In Oklahoma City können die weltbesten Athletinnen und Athleten ihres Sports bis kommenden Samstag bereits etwas Olympia-Luft schnuppern: Auch bei den Sommerspielen 2028 sollen die Wettkämpfe dort stattfinden.
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