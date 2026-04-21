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Olympische Sommerspiele - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Olympische Sommerspiele

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Die Olympischen Sommerspiele finden alle vier Jahre statt und werden vom Internationen Olympischen Komitee (IOC) organisiert. Sie wurden erstmals 1896 in Athen ausgetragen und fanden zuletzt 2024 in Paris statt. Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 2028 ist Los Angeles. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Mögliche deutsche Olympia-Bewerbung

  1. Ein Plakat z Start der Kampagne für die Bewerbung der Region Rhein-Ruhr, mit Köln als "Leading City", um Olympische und Paralympische Spiele am 19.01.2026 an der Lanxess-Arena.

    Deutliche Zustimmung für Bewerbung:Kampf um Olympia: Rhein-Ruhr hat entschieden

    von Ina Baltes und Peter Böhmer
    mit Video1:58
  2. Münchner Olympiastadion aus der Luft

    Klares Ja bei Bürgerentscheid :Münchens Bürger stimmen für Olympia-Bewerbung

    mit Video1:32
  3. München Olympiapark

    Sommerspiele in München:Könnte die Wirtschaft von Olympia profitieren?

    von Frank Bethmann
    mit Video1:53
  4. Das Logo des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)

    Berlin, Hamburg, München, RheinRuhr?:Entscheidung über deutschen Bewerber im Herbst 2026

Aktuelle Nachrichten zu den Olympischen Sommerspielen

  1. Werbetafel für ein Ja beim Bürgerentscheid zu Olympia

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Bürgerentscheid Olympia

    von Normen Odenthal
    Video1:58
  2. Isabell Werth

    NRW sagt "Ja" zu Olympia:Werth: "Wir schaffen Perspektiven"

    Video3:23
  3. Ein Plakat z Start der Kampagne für die Bewerbung der Region Rhein-Ruhr, mit Köln als "Leading City", um Olympische und Paralympische Spiele am 19.01.2026 an der Lanxess-Arena.

    Deutliche Zustimmung für Bewerbung:Kampf um Olympia: Rhein-Ruhr hat entschieden

    von Ina Baltes und Peter Böhmer
    mit Video1:58
  4. Nordrhein-Westfalen: Köln: Ein Plakat wirbt für die Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region bei Olympia.

    Bürgerentscheid in NRW:Mehrheit will Olympia

    Video0:24
  5. Amtliche Abstimmungsunterlagen der Stadt Köln für die Briefwahl für den Ratsbürgerentscheid (Bürgerentscheid) um die Bewerbung KölnRheinRuhr um Olympische und Paralympische Spiele (2036, 2040, 2044)

    Nachrichten | heute journal:NRW: Mehrheit wohl für Olympia-Bewerbung

    von P. Böhmer / I. Baltes
    Video2:56
  6. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Reporterin Ina Baltes

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Olympia in NRW: "Noch ein sehr weiter Weg"

    Video1:14
  7. Die Abstimmungsunterlagen der Stadt Köln für die Briefwahl für den Ratsbürgerentscheid um die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele 2036, 2040 oder 2044.

    Nachrichten | heute:Rhein-Ruhr stimmt über Olympiabewerbung ab

    von Peter Boehmer
    Video1:46
  8. Ein Plakat mit dem Schriftzug Ja hängt beim Start der Kampagne für die Bewerbung der Region Rhein-Ruhr, mit Köln als "Leading City", um Olympische und Paralympische Spiele an der Lanxess-Arena.

    Region Rhein-Ruhr:NRW: Olympia-Bürgerentscheid geht zu Ende

    Video0:28
  9. Ein Plakat mit dem Schriftzug Ja hängt beim Start der Kampagne für die Bewerbung der Region Rhein-Ruhr, mit Köln als "Leading City", um Olympische und Paralympische Spiele an der Lanxess-Arena

    Ministerpräsident macht Werbung:Rhein-Ruhr träumt von Olympischen Spielen

    von Thomas Münten
    Video1:34
  10. Felix Loch macht ein Bild mit einer Schülerin

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Schüler treffen Thüringer Olympia-Stars

    von Mona Trebing
    Video1:45
  11. Die deutsche Freestyle-Skierin Daniela Maier zu Gast im aktuellen Sportstudio in Mainz

    Skicross-Goldgewinnerin im sportstudio:Maier: Mit binauralen Beats zum Olympiasieg

    von Lars Becker
    mit Video14:12
  12. Die Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Levi Deborah.

    Bob-Olympiasiegerinnen:Laura Nolte und Deborah Levi machen weiter

    von Stephan Klemm
    mit Video16:05
  13. Niederlande: Royals treffen Olympiagewinner

    Nachrichten | hallo deutschland:Niederlande: Royals treffen Olympia-Gewinner

    von Astrid Henryson
    Video0:42
  14. Ukrainischer Skeleton-Fahrer disqualifiziert
    Interview

    Nach Helm-Skandal bei Olympia:Skeleton-Pilot zu Ukraine-Krieg: Es herrscht Kriegsmüdigkeit

    mit Video4:32
  15. Schaltgespräch-Heraskewytsch-Wiesel-Lance

    Nachrichten | heute journal update:"Es gibt eine gewisse Kriegsmüdigkeit"

    Video4:32
  16. Lindsey Vonn in Trauer

    Nachrichten | hallo deutschland:Lindsey Vonn: "Arzt hat mein Bein gerettet"

    von Markus Rosendahl
    Video0:53

Ausblick auf die Sommerspiele 2028

Olympische Spiele 2028 in LA

Los Angeles: Kontrast pur zu Paris