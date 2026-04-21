Olympische Sommerspiele - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Olympische Sommerspiele
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Die Olympischen Sommerspiele finden alle vier Jahre statt und werden vom Internationen Olympischen Komitee (IOC) organisiert. Sie wurden erstmals 1896 in Athen ausgetragen und fanden zuletzt 2024 in Paris statt. Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 2028 ist Los Angeles. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.
Mögliche deutsche Olympia-Bewerbung
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Bürgerentscheid in NRW:Mehrheit will OlympiaVideo0:24
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Nachrichten | heute:Rhein-Ruhr stimmt über Olympiabewerbung abvon Peter BoehmerVideo1:46
Region Rhein-Ruhr:NRW: Olympia-Bürgerentscheid geht zu EndeVideo0:28
Ministerpräsident macht Werbung:Rhein-Ruhr träumt von Olympischen Spielenvon Thomas MüntenVideo1:34
Nachrichten | heute - in Deutschland:Schüler treffen Thüringer Olympia-Starsvon Mona TrebingVideo1:45
Skicross-Goldgewinnerin im sportstudio:Maier: Mit binauralen Beats zum Olympiasiegvon Lars Beckermit Video14:12
Bob-Olympiasiegerinnen:Laura Nolte und Deborah Levi machen weitervon Stephan Klemmmit Video16:05
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Nachrichten | hallo deutschland:Lindsey Vonn: "Arzt hat mein Bein gerettet"von Markus RosendahlVideo0:53