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Tour de France: Belgier Philipsen sprintet zum Etappensieg

Letzter Tag vor den Alpen:Belgier Philipsen sprintet zum Etappensieg

von Christoph Schneider

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Jasper Philipsen jubelt

Jasper Philipsen hat die 17. Tour-Etappe gewonnen. Der Belgier nutzte die letzte Gelegenheit vor den Alpenetappen für einen Sprintersieg. Die Klassementfahrer hielten sich zurück.

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