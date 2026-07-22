Letzter Tag vor den Alpen : Belgier Philipsen sprintet zum Etappensieg

von Christoph Schneider 22.07.2026 | 19:00 |

Jasper Philipsen hat die 17. Tour-Etappe gewonnen. Der Belgier nutzte die letzte Gelegenheit vor den Alpenetappen für einen Sprintersieg. Die Klassementfahrer hielten sich zurück.