DFB-Team: Sven Bender soll Klopp-Asisstent werden

Das Trainerteam um den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp nimmt weiter Formen an. Medienberichten zufolge gehört auch ein früherer Schlüsselspieler von Klopp in Dortmund dazu.

Als Trainer von Unterhaching zur Nationalelf? Sven Bender soll Assistent von Jürgen Klopp beim DFB werden. Quelle: dpa

Kurz vor der geplanten Verpflichtung und Präsentation von Jürgen Klopp als Bundestrainer dringen personelle Neuigkeiten aus dem potenziellen Assistentenstab des 59-Jährigen nach außen.

Klopp-Verpflichtung auf der Zielgeraden

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung und des "Kicker" soll der frühere Nationalspieler Sven Bender als weiterer Klopp-Assistent künftig bei der deutschen Nationalmannschaft tätig werden. Eine offizielle Bestätigung seitens des DFB gab es zunächst nicht.

Kicker-Chefredakteur Tobias Goldbrunner sagt: "Wenn sich Klopp darauf fokussiert, die Spieler zu einer Einheit zu formen, kann es funktionieren." Der Weg zurück an die Weltspitze sei aber weit. 21.07.2026 | 3:08 min

Die Verpflichtung von Klopp als Nachfolger für Julian Nagelsmann bis zur WM-Endrunde 2030 befindet sich nach dem frühen deutschen Aus bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA nach intensiven Verhandlungen auf der Zielgeraden.

DFB dementiert Gremien-Sitzung am Donnerstag

Informationen der Nachrichtenagentur dpa, wonach es am Donnerstag-Vormittag zu einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG. kommen sollten, wurden vom DFB dementiert. Es gebe noch Details zu klären, hieße es. Der Bundestrainer-Vertrag muss final von den Mitgliedern dieses Gremiums beschlossen werden.

Nach dem desaströsen Ausscheiden bei der WM gibt es ein Personalbeben beim DFB. Chris Kramer und Per Mertesacker analysieren die Situation. 03.07.2026 | 11:02 min

Die Zustimmung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung gilt als sicher, nachdem die DFB-Spitze mit Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke in den vergangenen Wochen mit den diversen Verhandlungspartnern Lösungen erzielen konnten. Klopps Präsentation könnte schon an diesem Freitag auf dem Frankfurter DFB-Campus stattfinden.

Die XXL-WM ist gespielt. Zeit für einen Rückblick auf die Sonnen- und Schattenseiten dieser Weltmeisterschaft. 20.07.2026 | 13:30 min

Sven Bender zuletzt Trainer in Unterhaching

Der 37 Jahre alte Bender, der seine erfolgreichste Zeit als Mittelfeldspieler unter Klopp bei Borussia Dortmund erlebt hatte, war bis vor zwei Wochen Chefcoach beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Dann kam die überraschende Nachricht der Trennung.

"Natürlich hat uns die Entscheidung und die Kurzfristigkeit überrascht", sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl. Als Begründung wurden in der Mitteilung des Viertligisten "unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige sportliche Ausrichtung und Zielsetzung" angeführt. War es in Wirklichkeit der Lockruf von Klopp, der bei Bender ein Umdenken auslöste?

Als sicher gilt, dass Klopp seine langjährigen Vertrauten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders, mit denen er in der Vergangenheit erfolgreich als Vereinscoach zusammenarbeitete, als Co-Trainer mit zum DFB bringen wird.

Sven Bender zweimal Meister mit Klopp beim BVB

Sven Bender wurde in seiner Profikarriere beim BVB 2011 und 2012 mit Klopp als Chefcoach deutscher Meister. 2013 erreichten sie gemeinsam das Champions-League-Finale, das die Dortmunder gegen den FC Bayern München mit 1:2 verloren. Er hat zudem eine DFB-Vergangenheit als Nationalspieler (7 Länderspiele) und Olympia-Teilnehmer (2016).

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Quelle: dpa