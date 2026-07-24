DFB-Pressekonferenz: Jürgen Klopps Pläne als Bundestrainer

Es galt lange als offenes Geheimnis, jetzt soll es fix sein: Jürgen Klopp übernimmt die Nationalmannschaft. Kann er Fußball-Deutschland retten? Die Pressekonferenz des DFB bei ZDFheute live.

Nach dem frühen Aus der Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA soll nun Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer übernehmen. Der frühere Liverpool-Coach soll offenbar offiziell als Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt werden. Zuletzt mussten nur noch Details geklärt werden, nachdem Klopp seine Tätigkeit als globaler Fußballchef bei Red Bull beendet hat.

Die DFB-Spitze hatte Klopp nach dem WM-Aus und dem Rücktritt Nagelsmanns früh als Wunschkandidaten ausgemacht. Mit ihm soll die Nationalmannschaft einen Neustart wagen. Bereits im September warten die ersten Nations-League-Spiele auf die DFB-Elf.