Bundestrainer Julian Nagelsmann wird nach Informationen der Bild-Zeitung und Sky als Bundestrainer zurücktreten. Die Entscheidung folgt auf das blamable WM-Aus.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss das WM-Aus im Sechzehntelfinale verdauen Quelle: dpa | Federico Gambarini

Julian Nagelsmann wird nach Informationen der Bild-Zeitung und Sky nach dem frühen WM-Aus als Fußball-Bundestrainer zurücktreten. Der 38-Jährige werde demnach der gesichtswahrenden Lösung zustimmen, die ihm bei einem Krisengespräch in der DFB-Zentrale nahegelegt worden war. Spekuliert wird über eine Abfindung von sieben Millionen Euro für Nagelsmann, der noch einen Vertrag bis 2028 hatte. In der Nacht zu Dienstag war die deutsche Mannschaft im Sechzehntelfinale in Foxborough gegen Paraguay (3:4 i.E.) ausgeschieden.

Nagelsmann hatte das Amt im September 2023 von Hansi Flick übernommen. Am Donnerstagvormittag hatte die DFB-Spitze Nagelsmann zu einem Krisengipfel in die Verbandszentrale in Frankfurt/Main geladen. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, als erster Kandidat gilt der frühere Dortmunder und Liverpooler Meistertrainer Jürgen Klopp.

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

Euphorie bei der Heim-EM entfacht

Der DFB hatte "Wunschkandidat" Nagelsmann im September 2023 als Nachfolger von Hansi Flick präsentiert - als damals jüngster Bundestrainer seit Otto Nerz 1926. Sein "Feuer für den Fußball" sei "ansteckend", hatte Sportchef Rudi Völler geschwärmt. Das große Ziel: Der Titel bei der Heim-EM 2024, bis zu der Nagelsmanns Vertrag läuft.

Ersten Erfolgen folgten ernüchternde Spiele gegen die Türkei und Österreich, für die Heim-EM gelingt jedoch der Turnaround. Toni Kroos aus dem Ruhestand zu holen, erweist sich als Glücksgriff. Testspiel-Siege gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) sorgen für Euphorie bei den Fans.

Bei der EM hat sein Team den späteren Europameister Spanien am Rande einer Niederlage, doch (auch) die Hand von Marc Cucurella zerstört den Titeltraum. "Das tut weh. Und, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird - das tut auch weh", sagte Nagelsmann. Eine Aussage, die er mittlerweile bereuen dürfte.

In der ZDF-Expertenrunde sind sich alle einig, dass sich der Trainer hinterfragen muss und das auch sicherlich macht. Aber auch alle Spieler. 30.06.2026 | 2:39 min

Schlingerkurs unter Nagelsmann

Zwei enttäuschenden Auftritten in der Nations-League-Endrunde 2025 folgte ein verpatzter WM-Quali-Start gegen die Slowakei (0:2). Die Mannschaft fängt sich jedoch und fährt schließlich ungefährdet die Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada ein. Im März 2026 präsentierte er in einem ausführlichen kicker-Interview seinen WM-Plan - und er stößt mit seiner unnötigen Einzelkritik zahlreiche Spieler vor den Kopf. Einige Ansagen muss er später einkassieren, der Bundestrainer scheint seinen Kompass zu verlieren, kommuniziert plötzlich erratisch.

Nach Siegen in der WM-Vorbereitung standen jedoch mehr Nagelsmanns Äußerungen zu Deniz Undav im Fokus. Der Bundestrainer äußerte sich unglücklich und musste sich später - auf Anraten seiner Frau Lena - beim Stuttgarter entschuldigen. Das Bild eines Suchenden verfestigt sich. Erst recht, als Nagelsmann im Vorfeld der WM den treuen Baumann zur "Weltklasse-1b-Lösung" herabstuft und Neuer zurückholt.

WM als Abziehbild der Nagelsmann-Zeit

Das 7:1 gegen Curacao war dann der erhoffte Start ins WM-Turnier, nach dem Undav-Märchen gegen die Elfenbeinküste (2:1) träumte Deutschland - ja, mal wieder - von einem goldenen Turniersommer. Das Ende gegen knochenharte Paraguayer kommt jäh, der Traum vom fünften Stern stellte sich als großes Missverständnis heraus - wie die Ära Nagelsmann.

Unverständlich, wankelmütig und verkopft : Wie Nagelsmann erst das Team und dann ein ganzes Land verlor Das blamable WM-Aus offenbart die Zweitklassigkeit des deutschen Fußballs. Im Zentrum des Scheiterns steht Julian Nagelsmann, der sein Team nicht erreicht hat. Nils Kaben, Winston-Salem mit Video 4:41 Kommentar

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.