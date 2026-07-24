Jürgen Klopp wird neuer Fußball-Bundestrainer. Damit folgt der 59-Jährige nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft auf Julian Nagelsmann. Klopp galt als Wunschlösung des DFB.

Jürgen Klopp wird der neue Fußball-Bundestrainer. Quelle: imago

Jürgen Klopp wird der neue Fußball-Bundestrainer, das verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag. Damit wird der 59-Jährige der 13. Bundestrainer in der Geschichte des DFB und folgt nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft auf Julian Nagelsmann.

Es galt lange als offenes Geheimnis, jetzt soll es fix sein: Jürgen Klopp übernimmt die Nationalmannschaft. Kann er Fußball-Deutschland retten? Die Pressekonferenz des DFB bei ZDFheute live. 24.07.2026

Klopp galt als Wunschlösung des DFB, sein Vertrag beginnt am 15. August. Zuvor trainierte er den FC Liverpool, Borussia Dortmund und Mainz 05. Mit Liverpool gewann er 2019 die Champions League und wurde 2020 englischer Meister. Mit Dortmund wurde er 2011 und 2012 Deutscher Meister und 2012 DFB-Pokalsieger.

Klopp: Deutsche verbinden

Zuvor gab es lange Zeit Spekulationen um sein bisheriges Engagement bei Red Bull. Dafür hat der DFB nun eine Lösung gefunden: Der DFB bezahlt vorab eine Million Euro an die Red-Bull-Stiftung "Wings for Life", um Klopp bei RB abzulösen. Außerdem wird die Nationalmannschaft in den kommenden vier Jahren drei Länderspiele in Leipzig bestreiten.

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In einer DFB-Mitteilung, die mit seiner Präsentation veröffentlicht wurde, gab Klopp seine Vorfreude bekannt.

Die Nationalmannschaft kann uns Deutsche verbinden wie kaum etwas anderes. Genau das macht diese Aufgabe für mich so besonders. „ Jürgen Klopp

"Ich bin dankbar für alles, was ich in den letzten eineinhalb Jahren bei Red Bull erleben und lernen durfte, und für die Offenheit, die diese Einigung erst möglich gemacht hat", so Klopp weiter.

Er war von Anfang an unsere Wunschlösung. „ DFB-Präsident Bernd Neuendorf

"Da waren wir uns im Verband einig, dass wir diese Lösung verfolgen müssen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die Verpflichtung Klopps sei angesichts anderer Verträge wie mit dessen bisherigem Arbeitgeber Red Bull eine "komplexe Thematik" gewesen.

Mertesacker wird Geschäftsführer Sport

Neben Klopp verkündete der DFB eine weitere Personaländerung: Ab dem 01. Januar 2027 wird Per Mertesacker neuer Geschäftsführer Sport. Dort folgt er auf Andreas Rettig, der bis dahin im Amt bleibt. Mertesacker, langjähriger Leiter der Akademie des FC Arsenal, hatte am Rande der WM in seiner Rolle als ZDF-Experte Interesse an einem Posten beim Verband signalisiert.

Per Mertesacker wird neuer Geschäftsführer Sport im DFB. Quelle: ZDF | Jens Gyarmaty

Mertesacker, für den sich Größen wie Uli Hoeneß oder Lothar Matthäus eingesetzt hatten, gilt als guter Redner mit hervorragendem Einblick in höchstwertige Jugendausbildung.

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