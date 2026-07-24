Die Finals in Hannover machen 24 Sportarten Beine. Wer lockt die meisten Zuschauer an? Welche Trends begeistern? Der Kampf um Aufmerksamkeit verlangt nach Ideenreichtum.

Die Finals 2026: Mit mehr Action zu mehr Zuschauern

Das Wichtigste vom 1. Wettkampftag bei den "Finals" in Hannover kompakt zusammengefasst, unter anderem mit Triathlon, Turnen, Stabhochsprung, 7er-Rugby. 23.07.2026 | 5:58 min

Als der große Moment gekommen ist, wummert laute Musik durch das Erika-Fisch-Stadion. 7er-Rugby, Endspiel der Männer bei den Finals 2026: Hannes Adler im Trikot der RG Heidelberg genießt den Auftritt vor 4.500 Zuschauern.

Die Nähe zum Publikum motiviert ihn. "Es ist wichtig, dass die Leute unsere Sportart hautnah miterleben", sagt der Nationalspieler einer trendigen Variante. Das 7er-Rugby zeigt sich bei den Finals in Hannover volksnah und kommt bestens an.

Tempo als Marketing

Der Eintritt ist frei. Die Zuschauertribünen sind so dicht am Spielfeld platziert, dass harte Zweikämpfe nicht nur gut sichtbar, sondern auch hörbar sind. Das 7er-Rugby ist seit 2016 olympisch und ein gutes Beispiel dafür, wie sich junge Sportarten ihren Weg bahnen. Lediglich sieben Spieler pro Team suchen in zwei Halbzeiten à sieben Minuten ihren Sieger. Die kurze Spieldauer und das hohe Tempo sind bestes Marketing.

In Hannover findet heute die Eröffnungsfeier der Finals 2026 statt. Von Donnerstag bis Sonntag sollen 143 Meistertitel in 24 verschiedenen Sportarten vergeben werden. 22.07.2026 | 1:38 min

Wettkampf der Sportarten: Formate mit Action

Unter den 24 Sportarten, die bei den Finals 2026 ihre Deutschen Meister oder ihre formstärksten Athletinnen und Athleten ermitteln, ist ein harter Wettkampf zu beobachten. Wer wie das Beach-Volleyball bereits etabliert und olympisch ist, hat viele Zuschauer sicher. Die Partien in Hannover, in einem stimmungsvollen Stadion auf dem Opernplatz ausgetragen, sind ein Publikumsmagnet. Ein solch zentraler Austragsort garantiert volle Tribünen.

Marec Metzger gewinnt die Deutsche Meisterschaft im Stabhochsprung. Der 21-Jährige springt bei windigen Bedingungen 5,40 Meter. 24.07.2026 | 0:58 min

Aber kommen die Zuschauer automatisch, nur weil eine olympische Sportart bekannt und bei den Finals gut platziert ist? Der Stabhochsprung-Wettbewerb direkt vor dem Opernhaus hat gezeigt: Es braucht besondere Formate und Action, um im Gespräch zu bleiben.

Wir dürfen uns nicht ausruhen und müssen uns immer wieder neu beweisen „ Michael Kühnke, Bundestrainer Stabhochsprung

Als Bundestrainer der Männer weiß er: Stabhochsprung auf einem Steg mitten in der Stadt ist beste Werbung, um attraktiv für Sponsoren zu sein und um Reichweite zu erzielen.

Newcomer wie Teqball

Neben den 24 Sportarten, die das Hauptprogramm der Finals bilden, gibt es forsche Newcomer wie Teqball. Die trendige Mischung aus Fußball und Tischtennis wird an einem gewölbten Tisch ausgetragen.

Turner Andreas Toba feiert ein emotionales Comeback. 14 Monate nach dem Ende seiner internationalen Karriere gewinnt der 35-Jährige Bronze im Mehrkampf. 24.07.2026 | 1:09 min

Wer die Duelle im Einzel und Doppel miterlebt, merkt schnell: Diese Sportart trifft den Zeitgeist. Was in Hannover noch Demonstrationswettbewerb ist, könnte 2027 bei den Finals in Stuttgart schon seinen Weg auf die große Bühne schaffen.

Kampf um junges Publikum: Speed-Klettern im Fokus

Ein Bummel quer durch Hannover beweist: Bei den Finals 2026 haben die etablierten Sportarten viel Konkurrenz. Auf der Mitmachmeile zwischen dem Neuen Rathaus und dem Maschsee laden Vereine und Verbände dazu ein, sich im Teqball, Klettern oder 3x3-Basketball auszuprobieren. Die kurzweiligen Angebote werden bestens angenommen und von einem jungen Publikum besucht.

Als Star unter den aufstrebenden Sportarten gilt das Speed-Klettern. Schon beim Training an den 15 Meter hohen, um 5 Grad nach vorne geneigten Wänden gab es in Hannover Applaus, obwohl der Wettbewerb noch gar nicht gestartet war.

Wie Spiderman - die Athleten bewegen sich wie von Geisterhand nach oben. Das Speed-Klettern mitten auf dem Opernplatz wird begeistern. „ Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender Landessportbund Niedersachsen

Der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes Niedersachsen freut sich über die große Bandbreite der Sportarten bei den Finals.