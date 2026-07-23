Stabhochsprung: Lita Baehre enttäuscht im Wind, Metzger siegt

Nachdem Bo Kanda Lita Baehre im Juni 5,90 Meter gesprungen ist, scheitert er in Hannover an seiner Einstiegshöhe von 5,40 Metern. Marec Metzger wird erstmals Deutscher Meister.

Marec Metzger gewinnt überraschend den Titel im Stabhochsprung. Quelle: dpa

Im heftigen Wind vor dem Opernhaus in Hannover hat Top-Favorit Bo Kanda Lita Baehre den ersten Titel bei den im Rahmen der Finals ausgetragenen deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik verpasst. Der Stabhochspringer schaffte es nicht über seine Einstiegshöhe von 5,40 Metern und blieb ebenso wie Titelverteidiger Gillian Ladwig ohne gültigen Versuch.

Stabhochsprung : Metzger: "Freue mich unfassbar" ZDFsportstudio live vom 1. Wettkampftag bei den Finals 2026 in Hannover. Hauptmoderation: Lena Kesting. Video 2:00

Metzger siegt vor 4.000 Zuschauern

Der nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen wieder erstarkte Lita Baehre hat in dieser Saison schon 5,90 Meter geschafft. Damit hat der einstige EM-Zweite aus Düsseldorf die Qualifikation für die Europameisterschaften vom 10. bis 16. August in Birmingham in der Tasche. Trotzdem war der Wettkampf in Hannover ein großer Dämpfer für ihn.

Das Wichtigste vom 1. Wettkampftag bei den "Finals" in Hannover kompakt zusammengefasst u.a. mit Turnen, Stabhochsprung, Windsurfen und Karate. 23.07.2026 | 4:33 min

Den Meistertitel holte vor 4.000 Zuschauern überraschend Marec Metzger vom TSV Gräfelfing. 5,40 Meter übersprang er im ersten Versuch. Zweiter wurde Fabio Wünsche mit 5,30 Metern vor dem höhengleichen Constantin Rutsch. Mit Oleg Zernikel und Torben Blech fehlten zwei der besten deutschen Stabhochspringer der vergangenen Jahre verletzt.

Höhe von 5.40 Meter : Metzger springt zum Titel ZDFsportstudio live vom 1. Wettkampftag bei den Finals 2026 in Hannover. Hauptmoderation: Lena Kesting. Video 2:00

Warum Leichtathletik sonst in Bochum stattfindet

Stabhochsprung ist die einzige Leichtathletik-Disziplin, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover stattfindet. Die anderen Wettkämpfe werden am Samstag und Sonntag im Wattenscheider Lohrheidestadion in Bochum ausgetragen.

In Hannover gibt es kein passendes Leichtathletik-Stadion. Die Arena am Maschsee, in der Fußball-Zweitligist Hannover 96 spielt, hat seit dem Umbau zur Fußball-WM 2006 keine Laufbahn. Andere Anlagen haben zu wenig Platz für Zuschauer.

Quelle: dpa