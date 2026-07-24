Klopps Trainer-Team mit Kosicke, Lijnders, Krawietz und Bender

Jürgen Klopp erzeugt mit seiner Vorstellung eine Aufbruchstimmung. Dafür hat der neue Bundestrainer auch im Hintergrund wichtige Helfer installiert.

Es ist offiziell, Jürgen Klopp ist neuer Bundestrainer. Gemeinsam mit seinem neuen Trainerstab möchte er den DFB wieder zurück zum Erfolg bringen – und natürlich besseren Fußball spielen lassen. 24.07.2026 | 11:47 min

Eine lange Blechkarawane wie in der Frankfurter City bildet sich vor dem Parkhaus an der Schwarzwaldstraße im Stadtteil Niederrad eigentlich nie. Dennoch schien es Jürgen Klopp wichtig, ob dem neuen Bundestrainer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eigentlich ein fester Stellplatz zugeteilt sei.

Nach kurzem Kopfnicken von Sportdirektor Rudi Völler konnte "Kloppo" verkünden: "Da wird ab und zu ein Auto draufstehen. Wer Jürgen holt, kriegt ihn".

Jürgen Klopps Weg von Mainz und Dortmund zum FC Liverpool, dann sein vielfach kritisiertes Red-Bull-Engagement - und jetzt wird er Bundestrainer. Er erhält wohl einen Vertrag bis 2030. 24.07.2026 | 2:10 min

Klopp will "jeden Stein umdrehen"

Einen Fußballlehrer, der vor Tatendrang sprüht, der Präsenz zeigt - und der nach dem nächsten WM-Desaster reichlich Verbesserungsbedarf kund tat. "Meine Hauptaufgabe ist es, der Nationalmannschaft zu helfen." Und dafür müsse man "ganz viele Dinge ändern und jeden Stein umdrehen." Es gebe schließlich "nicht viel Gutes über die Situation" zu sagen.

Der 59-Jährige hat bei der WM vor Ort gesehen, dass der DFB-Auswahl die entsprechende Haltung fehlte. "Ein bisschen intensiver hätte es sein können." Und kleiner Tipp von seiner Seite: "Mehr zu investieren, hilft auch!" Es ist die typische Klopp-Lehre von Lust und Leidenschaft, die einem am Abgrund wandelnden Nationalteam wieder Beine machen soll.

Mutige Ansage nach frühem WM-Aus

Sein Versprechen: "Ich werde gerne mutig sein - das bin ich und war es schon immer. Ich habe Lust, mit Jungs zusammenzuarbeiten, die einen Fußball spielen wollen, der allen gefällt." Im Idealfall wiederholt sich die Geschichte vom FSV Mainz 05, Borussia Dortmund und FC Liverpool:

Ich habe dreimal erlebt, wie erfolgreicher Fußball eine Stadt verändert. Ich bin überzeugt, dass er auch ein Land verändern kann. „ Jürgen Klopp

Eine mutige Ansage nach den Misserfolgen bei drei aufeinanderfolgenden WM-Turnieren.

Klopp: Weltmeister-Träume erlaubt

Wer mit Klopps Inthronisierung die Hoffnung verbunden hat, dass die inzwischen in Wiesbaden lebende Kultfigur sofort eine Aufbruchsstimmung verbreitet, der wurde am Freitag nicht enttäuscht.

Markige Ansagen, flotte Sprüche wechselten mit überzeugenden Analysen: Zumindest der 13. Bundestrainer in der DFB-Geschichte garantiert schon mal gute Unterhaltung. Das offizielle Arbeitspapier beginnt am 15. August und läuft dann bis zur WM 2030.

Die ersten Länderspiele von Jürgen Klopp 24. September 2026: Niederlande (auswärts / Nations League)

27. September 2026: Griechenland (Augsburg / Nations League)

01. Oktober 2026: Serbien (München / Nations League)

04. Oktober 2026: Griechenland (auswärts / Nations League)



Jürgen Klopp startet mit einem Viererpack in der Nations League im neu geschaffenen Herbst-Abstellungsfenster. Er werde "nicht elf Mann durchpeitschen", sagte der neue Bundestrainer. Zu konkreten Personalien erteilte der Hoffnungsträger noch keine Auskunft. Nur so viel: Er will an der Viererkette festhalten und die Flügel stärken. Dort sieht er die "modernen Spielmacher". Er habe sich mal 57 Namen auf einem Zettel notiert. "Spielen wird, wer gut ist, Riesenbock hat und noch besser wird, wenn er das Trikot an hat. Wer Gas gibt, wird mit mir viel Spaß haben."



Klopp wollte zumindest mal die Vision durchspielen, dass Deutschland in vier Jahren wieder Weltmeister sei: die Augen zuzumachen und davon zu träumen, sei doch mal erlaubt. Dafür verfolgt er wieder einen ganzheitlichen Ansatz. Im Klopp-Jargon: "Ich war nie ein Trainer, der nur durch die Jungs durchbewegt." Eine solche Herkulesaufgabe kann selbst der wieder vor Tatendrang strotzende Tausendsassa nicht alleine stemmen.

ZDF-Reporterin Claudia Neumann hat Jürgen Klopp "sehr offen, sehr ehrlich", aber auch "angriffslustig" erlebt. Experte Renè Adler wunderte sich über Klopps Ansage an die Medien. 24.07.2026 | 23:46 min

Lijnders, Krawietz und Bender neue Co-Trainer

"Dass nur ein Cheftrainer kommt, reicht nicht", sagte Klopp. Man habe deshalb das "beste Trainerteam possible" zusammengestellt. Dem breit grinsenden Frontmann dienen drei Assistenten, die der DFB eingestellt hat.

Pepijn Lijnders - der 43 Jahre alte Niederländer stand zuletzt als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City unter Vertrag - schätzt Klopp aus seiner Zeit beim FC Liverpool, "er hat Riesenbock auf die Aufgabe".

Bereits seit 30 Jahren vertraue er zudem auf Peter Krawietz, weil der 54-Jährige eine "außergewöhnliche Qualität" besitze. Und dazu kommt noch Sven Bender "als junger Trainer": Der 37-Jährige kennt sich unter anderem mit den U-Nationalmannschaften beim DFB aus und spielte sechs Jahre bei Borussia Dortmund unter Klopp.

Spezielle Rolle für Marc Kosicke

Am spannendsten ist die Personalie Marc Kosicke: Sein Berater werde "sozusagen mein Co-Trainer für Strategie, Entwicklung, Innovation", erklärte Klopp. Kosicke gibt dafür am 14. August extra seinen Posten als Geschäftsführer seiner Agentur "ProjectFive" auf. DFB-Präsident Bernd Neuendorf gab zu, dass sein Wunschkandidat Klopp "nur im Paket" zu haben gewesen sei.

Der Erfinder des "Trainer-Beraters" werde zwar kein Mitarbeiter des DFB, bekäme aber "jeden Zugang zum Verband", um als wichtige Schnittstelle zum Trainerteam und ins Trainerbüro zu fungieren. Der deutsche Fußball folgt mit seinem Aushängeschild nun voll und ganz dem Klopp-Kosmos.

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