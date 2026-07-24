SailGP in Portsmouth: Team Germany ist in Angriffslaune

Die Segel-Formel-1 ist zurück in Europa. Am Wochenende gastiert die Weltliga zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in Portsmouth. Dort stehen nicht nur die Gastgeber unter Druck.

Team Germany in Angriffslaune und das Heimteam unter Druck

Die SailGP macht Halt an Englands Südküste in Portsmouth. Damit startet die Rennserie in ihre zweite Saisonhälfte. 24.07.2026 | 1:05 min

Die erste Halbzeit der sechsten Saison war die härteste der SailGP-Geschichte. Sie war gespickt mit dramatischen Kollisionen wie dem bösen Crash zwischen Neuseelands Black Foils und Frankreichs Team DS Automobiles in Auckland. Danach mussten die mitfavorisierten Black Foils vier Monate zusehen, bis sie im Juni ein neues Boot bekamen.

In New York hatte Ende Mai sogar ein Dreifach-Crash die Segelwelt geschockt, als Italiener, Brasilianer und Amerikaner ineinander rauschten. Der Hightech-Massenbruch bescherte dem SailGP-Techteam viel Arbeit, bis alle Boote wieder beisammen waren.

Beim Rennen vor Neuseelands Metropole Auckland verliert das Boot der Gastgeber die Kontrolle. Bei hoher Geschwindigkeit krachen die Neuseeländer mit den Franzosen zusammen. 14.02.2026 | 35:30 min

Heimspiel für die Titelverteidiger

Nun läuft die zweite Halbzeit mit allen 13 Teams: Zum achten von 13 Events gastiert die Segelweltliga am 25. und 26. Juli im britischen Portsmouth. Analog zum Fußball-Schlachtruf hat das Heimteam "Sailing is coming home" zu seinem Motto und seiner Mission gemacht.

Im vergangenen Jahr hatten die Briten ihren Titelangriff im Heimatrevier mit Platz zwei eingeläutet. Damals waren nur die Black Foils besser. Ende 2025 krönte sich Team Emirates GBR erstmals zum SailGP-Saisonmeister. Auch zum Auftakt der laufenden sechsten Saison siegten sie Anfang 2026 weiter.

Englands Gold-Segler unter Druck

Doch inzwischen haben Fahrer und 49er-Olympiasieger Dylan Fletcher, Strategin und 470er-Doppel-Olympiasiegerin Hannah Mills und ihre Gold-Crew auch schwere Tiefschläge wie Platz zwölf in Rio de Janeiro und Platz elf in Halifax kassiert. Sie stehen unter Druck.

Titelverteidiger Team GBR gewinnt das erste Event der neuen SailGP-Saison. Die Crew um Dylan Fletcher hatte an Renntag 1 noch Schwächen gezeigt, legt dann aber einen starken zweiten Tag hin. 18.01.2026 | 5:03 min

Weshalb Mills den Fans und dem Team Mut zusprach: "Wir wissen, dass wir auch unter größtem Druck Leistung bringen können. Wir wollen gut abschneiden. Wenn uns das gelingt, sind wir für den Rest der Saison in starker Position, das Finale zu erreichen."

Wenn der Druck am höchsten ist, sage ich mir entweder, dass ich tief durchatmen muss, oder dass Druck ein Privileg ist. „ Dylan Fletcher, Team Emirates GBR

Mehr als 20.000 zahlende Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Segelstadion am Solent-Ufer von Portsmouth erwartet. Grammy-Preisträgerin Jess Glynne und Brit-Award-Künstler Craig David wollen dort das Après-Sail-Programm mit ihrem Sound beflügeln, während auf dem Wasser die XL-Segelflügel der F50-Rennkatamarane den Ton angeben.

Die Liga hat entschieden, den Briten-Grand-Prix mit zweigeteiltem Feld auszutragen. So sollen die Rennen auch bei wachsender Flotte "eng und qualitativ hochwertig" bleiben. Erstmals wurde im Februar nach dem Horror-Crash in Auckland in zwei Gruppen gesegelt.

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt? 25./26. Juli: Großbritannien, Portsmouth

22./23. August: Deutschland, Sassnitz

5./6. September: Spanien, Valencia

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand in der ZDF-Mediathek

Geteiltes Feld: positiv oder negativ?

Unter den Fans ist die Flottenzweiteilung umstritten, weil ihre Favoriten nicht mehr auf alle Gegner treffen. Auch für Team Germanys Fahrer Erik Kosegarten-Heil hat das Gruppensegeln zwei Seiten: "Einerseits kann man bei weniger Booten am Start seinen Plan besser durchziehen. Andererseits gefällt mir Segeln mit der gesamten Flotte im Prinzip besser, weil es mehr Chancen bietet."

Das Germany SailGP Team trifft in Gruppe B auf die Briten, das erstarkte U.S. SailGP Team, das stets gefährliche DS Automobiles France, "Windflüsterer" Nathan Outterdige und Artemis Racing (Schweden) sowie Team Explora Journeys (Schweiz).

Team Germany: "Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen"

In einer Ansprache an sein Team sagte Erik Kosegarten-Heil: "Die zweite Saisonhälfte geht los. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir haben die Chance, uns vorne festzusetzen, aber auch, uns nach hinten zu verlieren."

Wir werden so hart pushen, wie es geht. „ Erik Kosegarten-Heil, Germany SailGP Team

Gruppe A bilden die Rekordsieger und Tabellenführer der australischen Bonds Flying Roos, Spaniens Los Gallos, die Black Foils, NorthStar Canada, Red Bull Italy, Rockwool Racing (Dänemark) und Mubadala Brazil.

Das Germany SailGP Team hat erstmals in dieser Saison ein Finale erreicht. Im Dreikampf sind Australiens Rekordsieger und Spanien aber zu stark. 10.05.2026 | 5:26 min

Nach Portsmouth ist vor Sassnitz

Gesegelt wird in Portsmouth an beiden Tagen ab 17:30 Uhr. Das ZDF überträgt die Rennen live im Streaming. Kommentator Nils Kaben und SailGP-Experte Felix van den Hövel führen durch die Sendung. Nach dem Finale beginnt der 27-Tage-Countdown: Am 22. und 23. August gastiert der SailGP zum zweiten Mal in Sassnitz.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)