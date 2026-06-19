Sail GP in Halifax: Kanadischer Comeback-Gipfel nach XXL-Crash

Die Bruchbilder vom Dreier-Crash in New York sind noch präsent. Doch das Liga-Tech-Team hat es geschafft: die SailGP-Flotte ist fürs Rennwochenende in Halifax wieder komplett.

Die Dreier-Kollision der Teams aus den USA (r.), Brasilien (M.) und Italien Quelle: Simon Bruty for SailGP

Den 31. Mai werden SailGP-Segler und Fans so schnell nicht vergessen. Da war es zur Dreier-Kollision zwischen den Teams aus den USA, Brasilien und Italien gekommen. Zwar gab es keine Verletzten, doch die demolierten Rümpfe, Tragflächen - auch Foils gnnannt - und strukturellen Elemente verhießen nichts Gutes.

Für die drei Teams war der Big-Apple-Einsatz beendet. Die Amerikaner kassierten als Verursacher sieben Strafpunkte. Red Bull Italy wurde mit vier Penalty-Punkten belegt, weil sie die Kollision nicht vermieden und damit eine Grundsatzregel im Segelsport verletzt hatten.

Die fantastischen Rennen vor der Freiheitsstatue - das Rennwochenende in New York. SailGP - Segelsport der Spitzenklasse. Live im Stream. 30.05.2026 | 66:04 min

Dauerschichten für die Techniker

Lediglich Martine Graels Team Mubadala Brazil war - beim Crash im Sandwich zwischen dem US-Team und den Azzurri machtlos - straffrei ausgegangen. Die schwerste Aufgabe blieb dem SailGP-Tech-Team.

Gerade erst war der Rennkatamaran der Black Foils in Folge der schweren Februar-Kollision in Auckland mit Frankreichs Team DS Automobiles im Kraftakt fertig geworden. Nun mussten gleich drei kaputte Foiler wiederhergestellt werden.

Der Dreier-Crash aus der Nähe betrachtet. Quelle: Ricardo Pinto for SailGP

Neun Monate Arbeit für einen Neubau

Hinter den Kulissen begann ein neues Rennen. Joel Morgan, Leiter des Design- und Innovationszentrums SailGP Technologies, erklärte die Grundlage der enormen Herausforderung: "Der Bau eines F50 erfordert rund 57.000 Arbeitsstunden.

Das entspricht etwa 40 Personen, die neun Monate in Vollzeit arbeiten. „ Joel Morgan

Die Zahlen demonstrieren das Ausmaß der Dreifachherausforderung für die SailGP-Techniker, die drei unterschiedlich stark beschädigte Boote wieder flottzumachen hatten. Dafür blieben ihnen zwischen New York und Halifax kaum drei Wochen.

Zuvor gab es bereits im Februar einen heftigen Crash beim Sail GP. 14.02.2026 | 35:30 min

Herkulesaufgabe für das Tech-Team

Nun scheinen die Bootsbauer das Rennen gegen die Zeit gewonnen zu haben. Zuerst waren das US-Boot und Brasiliens Foiler fertiggeworden. Dann zeigte Liga-Boss Sir Russell Coutts zwei Tage vor den Wochenendrennen im kanadischen Halifax auch Vorher-Nachher-Bilder des italienischen Bootes.

Dazu notierte er: "Keine Löcher mehr. Red Bull Italy sollte für das Wochenende startklar sein. Das SailGP-Tech-Team ist unglaublich!" So sollten am Wochenende alle 13 SailGP-Rennmaschinen an der Halifax-Startlinie sein.

Wer hat welche Aufgaben, worauf kommt es für die Einzelnen im Segelboot an? 09.08.2025 | 2:57 min

Das fordernde Revier von Halifax

Mittendrin: das Germany SailGP Team. Der Podiumserfolg vor Bermuda Anfang Mai und der unglückliche elfte Platz in New York weisen den Weg: Im Kampf um Konstanz und Aufstieg will die Crew um Fahrer Erik Kosegarten-Heil vom siebten Tabellenplatz beim Halbzeitevent der sechsten SailGP-Saison wieder vorrücken.

Erik Kosegarten-Heil. Quelle: Felix Diemer for SailGP

Mut machte der letzte Start in New York, den Erik Kosegarten-Heil und Schwarz-Rot-Gold in sehenswerter Weise gewannen. Der zweimalige Olympia-Dritte aus Strande bei Kiel kündigte an: "Wir hatten in den letzten Monaten eine Reihe guter Ergebnisse. Natürlich ist so ein Dämpfer wie in New York nicht schön, aber wir kommen stärker zurück."

Großes Publikum vor spektakulärer Segelbühne

Die Aufgabe ist schwer. Das Halifax-Revier gilt mit seiner Atlantikwelle und den oft unberechenbaren von Land kommenden Winden als eines der schwierigsten der Weltliga. Mehr als 12.000 zahlende Zuschauer und Tausende mehr an den Ufern werden am 20. und 21. Juni erwartet. Sie haben hier in der Vergangenheit einige Kenterungen und wilde Ritte erlebt.

Als Favoriten starten Australiens Tabellenführer der Bonds Flying Roos in die physisch und taktisch anspruchsvollen Rennen. Doch auch das Heimteam NorthStar hat sich viel vorgenommen. Flügeltrimmer Paul Campbell-James sagte:

Wenn wir in Halifax Dritte werden, wären wir sehr enttäuscht. „ Paul Campbell-James, Flügeltrimmer

Das Comeback der Black Foils

Gespannt sind alle aufs Comeback der Bruch-Teams und insbesondere die Rückkehr von Neuseelands Black Foils um den dreimaligen America’s-Cup-Gewinner Peter Burling. Die meistgestellte Frage vor dem Halifax-Gipfel: Wie fulminant wird also die Aufholjagd der SailGP-Co-Favoriten nach vier verpassten Events ausfallen?

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