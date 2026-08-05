Noch ohne zahlreiche Stars ist Bayern München auf Asienreise. Die Abwesenheit von Kane und Co. ist die Chance für junge Talente. Vor allem einer spielt sich in den Blickpunkt.

Wie der FC Bayern an seinem Team der Zukunft bastelt

Zwischen internationaler Reichweite und sportlichen Tests: Der FC Bayern ist in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison in Südkorea und Hongkog unterwegs. 05.08.2026 | 1:20 min

Der FC Bayern hat das erste Testspiel im Rahmen seiner Asienreise für sich entschieden. Beim 2:1 (2:1) gegen den südkoreanischen Klub Jeju SK FC standen gleich sechs Teenager in der Startelf der Münchner. Den Siegtreffer erzielte der 16 Jahre alte Bastian Assomo.

Bastian Assomo ist schon brutal für sein Alter. „ Bayern-Profi Tim Bischof

Viel Spielzeit für die Bayern-Talente

"Was Basti Assomo gemacht hat, kennen wir von ihm", sagte Trainer Vincent Kompany nach der Partie. Bemerkenswert war das sehenswerte 2:1 des Stürmers dennoch, nicht zuletzt als Sinnbild für einen neuen Münchner Weg.

Denn neben dem gebürtigen Berliner bekommen auch weitere Talente in dieser Phase der Vorbereitung reichlich Einsatzminuten. Auch Felipe Chávez, der Schütze des ersten Münchner Treffers in Südkorea, ist erst 19 Jahre alt.

Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo sind Shootingstars der Fußball-Bundesliga. Können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

Topstars der Münchner steigen zum Teil später ein

Die Spielzeit der Youngster ist natürlich eine Folge der Fußball-WM und des verspäteten Einstiegs der Bayern-Stars in der Vorbereitung. Sie ist beim deutschen Rekordmeister aber auch gewollt.

Eine Top-Elf, dahinter vier bis fünf gestandene Profis, der Rest aussichtsreiche Talente, "junge Jungs" eben, "die von hinten anschieben, den Kader auch mit frischer Luft beleben", wie Sportvorstand Max Eberl erst vor kurzem betonte: So soll der FC Bayern der Zukunft aussehen.

Auf dem Platz ist Michael Olise einer der spektakulärsten Fußballer überhaupt. Außerhalb weiß man über den 24-Jährigen so gut wie nichts. Wie tickt der Superstar des FC Bayern München? 30.04.2026 | 17:18 min

Lennart Karl hat den Weg gezeigt

Ganz nach dem Vorbild Lennart Karl. Der 18-Jährige, der aktuell in München an seinem Comeback arbeitet, hatte sich in der vergangenen Sommervorbereitung ins Rampenlicht gespielt.

Er kam gleich zu Beginn zu Einsätzen bei den Profis, wurde fester Teil der ersten Mannschaft, verpasste nur wegen einer Verletzung die WM.

Trainer Kompany: Talente können nichts falsch machen

"Es ist wichtig, den Jungs zu helfen und sie auch mal zu fordern", sagte Kompany nach dem Spiel gegen Jeju: "Sie können für mich nichts falsch machen. Es ist ein Lernmoment für sie."

Auch am Freitag (14Uhr MESZ) in Hongkong gegen Aston Villa dürften wieder zahlreiche Youngster zum Einsatz kommen, nicht zuletzt Assomo.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa