Alpin-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami hat ihre Karriere beendet. Sie gewann zweimal den Gesamtweltcup, wurde Weltmeisterin und Olympiasiegerin.

Alpin-Athletin Lara Gut-Behrami hat ihre Karriere im Alter von 35 Jahren beendet. Vergangene Saison war sie bereits verletzt ausgefallen. 05.08.2026 | 0:30 min

Die Schweizer Ausnahme-Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami beendet ihre Erfolgskarriere im Ski Alpin. Die 35-Jährige gab ihren sofortigen Rücktritt vom Spitzensport bekannt, wie Schweizer Medien berichteten. Nach einem schweren Trainingssturz im November 2025 hatte sie offen gelassen, ob es ein Comeback geben wird.

"Ich hatte das Glück und die Ehre, eine sehr lange Karriere erleben zu dürfen, meine Träume und Wünsche durch mein Skifahren zum Ausdruck bringen zu können und diese Reise an der Seite außergewöhnlicher Menschen zu erleben", schrieb Gut-Behrami in einem längeren Communiqué.

Gut-Behrami musste Olympia-Saison früh beenden

Eigentlich sollte die Olympia-Saison 2025/2026 ihre letzte werden. Doch beim Training in Copper Mountain (USA) zog sie sich einen Kreuzbandriss zu. Zudem erlitt sie im linken Knie einen Innenbandriss und einen Meniskusriss. Gut-Behrami verpasste die gesamte Saison und damit auch die Olympischen Spiele in Italien.

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"Trotz fast 20 Jahren Spitzensport, trotz Stürzen und Verletzungen habe ich keine wiederkehrenden Schmerzen und möchte auch keine haben. Auch deshalb habe ich das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist - der Moment, in dem ich nicht mehr um jeden Preis darauf bestehen muss, meine Grenzen zu erreichen und zu überschreiten", teilte Gut-Behrami mit.

Schweizerin mit Ausnahmekarriere

Gut-Behrami gab im Dezember 2007 in St. Moritz ihr Weltcup-Debüt und feierte insgesamt 48 Weltcupsiege, nur Vreni Schneider (55) holte mehr. Insgesamt stand Gut-Behrami 101 Mal auf einem Weltcup-Podium. Zudem gewann sie zweimal den Gesamtweltcup (2015/16, 2023/24), wurde 2022 in Peking Super-G-Olympiasiegerin sowie 2021 Weltmeisterin im Super G und Riesenslalom.

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Dazu kommen noch zwei olympische Bronzemedaillen sowie sieben WM-Medaillen. Außerdem holte sie noch sieben kleine Kristallkugeln für Disziplinwertungen (6 Super-G, 1 Riesenslalom).

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Quelle: SID, dpa