Skilanglauf: Victoria Carl für 18 Monate wegen Dopings gesperrt

Entscheidung noch nicht rechtskräftig :Victoria Carl für 18 Monate wegen Dopings gesperrt
von Susanne Simon
Skilangläuferin Victoria Carl ist wegen Dopings für 18 Monate gesperrt worden. Da sie bereits seit dem 26. Mai 2025 vorläufig suspendiert war endet die Sperre am 25. November.
