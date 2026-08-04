Seit Tagen steht FIFA-Präsident Gianni Infantino massiv unter Druck. Nun ruft er die FIFA-Mitarbeiter offenbar zu einem Krisentreffen zusammen. Das berichten Medien.

Steht unter Druck: FIFA-Präsident Gianni Infantino. Quelle: Imago / Zuma Press / Ethan Cairns

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat offenbar hochrangige Mitarbeiter des Fußball-Weltverbandes zu einer Krisensitzung in die marokkanische Hauptstadt Rabat einberufen. Dies berichteten die Zeitung "The Times" und der englische Sender Sky am Dienstagabend übereinstimmend. Das Treffen im Co-Gastgeberland der WM 2030, in dem sich Infantino derzeit aufhält, soll demnach am Mittwoch stattfinden.

Der Druck auf den 56 Jahre alten Schweizer hat in der vergangenen Woche und spätestens seit dem Scheitern des von ihm anvisierten Investorendeals rapide zugenommen.

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Infantino inszeniert sich auf Instagram

Von Rücktritt wollte Infantino jedenfalls auch am Dienstagabend nichts wissen, in seiner Instagram-Story postete er in hoher Schlagzahl Fotos von Erinnerungen der zurückliegenden Weltmeisterschaft oder verbreitete Unterstützerschreiben einzelner Verbände.

Gegenwind gab es aber auch: Am Dienstagmittag erst distanzierten sich FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström und FIFA-Direktor Arsène Wenger von Infantino.

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Schwere Vorwürfe von al-Hussein gegen Infantino

Auch Jordaniens Fußball-Präsident Prinz Ali bin al-Hussein erhob schwere Vorwürfe gegen den FIFA-Präsidenten. Der Druck auf die Mitgliedsverbände, Infantino bei der Wiederwahl im kommenden Jahr zu unterstützen, komme "Erpressung gleich". Er und sein Verband hätten "ihn früher nicht unterstützt und werden das auch jetzt ganz sicher nicht tun", schrieb der Gegenkandidat Infantinos bei der FIFA-Präsidentschaftswahl 2016 bei X.

Auch zu hohe Steuern während der WM-Spiele 2026 und ausgebliebene Prämienzahlungen warf al-Hussein der FIFA vor. Es sei "offensichtlich", dass das eigentliche Problem des Weltverbandes "in der Führungsebene liegt".

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Quelle: SID