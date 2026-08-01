Die FIFA verwirft den umstrittenen Investoren-Plan ihres Chefs Gianni Infantino. Der Ärger ist damit noch lange nicht aus der Welt, denn die UEFA holt zu einem Rundumschlag aus.

Die UEFA um Präsident Aleksander Ceferin (links) hat den Machtkampf mit der FIFA ausgerufen, rechts deren Präsident Gianni Infantino. Quelle: Imago / PA Images / Nick Potts

Die Europäische Fußball-Union hat den Weltverband FIFA auch nach der Aufgabe von dessen Investorenplänen hart attackiert. "Die derzeitige FIFA-Führung hat nicht nur das Vertrauen der UEFA verloren, sondern auch das vieler anderer Mitglieder der Fußballfamilie", teilte der Kontinentalverband mit.

Gegenwind für Infantino aus fast allen Kontinentalverbänden

Dass die FIFA um Präsident Gianni Infantino zuvor ihre Pläne verworfen hatte, die kommerziellen WM-Rechte an Investoren zu verkaufen, begrüßte die UEFA.

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Der FIFA-Entscheidung waren massive Proteste vor allem aus Europa vorausgegangen - aber auch die Kontinentalverbände in Asien sowie Nord- und Mittelamerika lehnten Infantinos Pläne ab. Der Schweizer steht heftig unter Druck, viele in der Fußball-Welt und selbst der Politik fordern seinen Rücktritt.

Die UEFA schrieb dazu: "Der schäbige, hinter verschlossenen Türen ausgehandelte und undurchsichtige Deal, den er eingefädelt und anschließend durchzusetzen versucht hat, war das genaue Gegenteil von Transparenz."

Infantino habe es zudem nicht geschafft, die milliardenschweren Rücklagen der FIFA den Verbänden und damit dem Fußball zukommen zu lassen.

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UEFA: Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen

"So können wir nicht weitermachen - mit geheimen Machenschaften, die im Eiltempo von gesichtslosen Individuen ausgeheckt werden und deren Nutzen für den Sport fragwürdig ist", hieß es dazu bei der UEFA:

Wir müssen die Verantwortlichen ausfindig machen und sie zur Rechenschaft ziehen. „ UEFA in einer Erklärung

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Der europäische Verband kündigte an, unmittelbar mit Partnern weltweit in den Dialog zu treten, um neue Wege zu finden, die FIFA-Gelder zu verteilen. "Das ist ein Sieg für das ganze Spiel", schrieb die UEFA. "Aber es darf nicht das Ende der Geschichte sein. Der Vorschlag wurde zurückgenommen. Die Aufgabe, das Vertrauen in die FIFA wieder aufzubauen, hat gerade erst begonnen."

Tags zuvor hatte schon UEFA-Vizepräsidentin Lise Klaveness, zugleich Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, Druck auf Infantino gemacht: "Mein klarer Eindruck ist, dass er sehr viel Vertrauen verloren hat", sagte die als Infantino-Kritikerin bekannte Juristin am Freitag in Oslo. Auch habe der FIFA-Boss seine Kandidatur auf Wiederwahl "durch diesen Vorfall nicht gestärkt".

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Quelle: dpa