Auch Asien und CONCACAF dagegen : Immer mehr Widerstand gegen Infantinos Investoren-Plan

von Felix Tusche 31.07.2026 | 12:43 |

Muss FIFA-Chef Gianni Infantino seinen Investoren-Plan begraben? Nach der UEFA haben auch die Kontinentalverbände aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika ihren Widerstand bekannt gegeben. Damit wären die Gegner des Plans in der Mehrheit.