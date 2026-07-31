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ZDF-Mittagsmagazin

Öffnung der Fußball-WM für Investoren: Der Widerstand wächst

Auch Asien und CONCACAF dagegen:Immer mehr Widerstand gegen Infantinos Investoren-Plan

von Felix Tusche

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FIFA-Präsident Gianni Infantino vor dem Finale der Fußball-WM 2026.

Muss FIFA-Chef Gianni Infantino seinen Investoren-Plan begraben? Nach der UEFA haben auch die Kontinentalverbände aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika ihren Widerstand bekannt gegeben. Damit wären die Gegner des Plans in der Mehrheit.

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