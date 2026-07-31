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ZDF-Mittagsmagazin

Fußball: FC Bayern mit Schützenfest beim Trainingslager-Abschluss

Uli Hoeneß zu Olises Zukunft:FC Bayern beendet Trainingslager am Tegernsee

von Jan Döhling

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Während des Trainingslagers am Tegernsee spiel der FC Bayern gegen Rottach-Egern.

Der FC Bayern München bereitet sich am Tegernsee auf die neue Bundesliga-Saison vor. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es ein 15:0 gegen den Kreisklassen-Klub FC Rottach-Egern.

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