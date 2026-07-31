Uli Hoeneß zu Olises Zukunft : FC Bayern beendet Trainingslager am Tegernsee

von Jan Döhling 31.07.2026 | 12:33 |

Der FC Bayern München bereitet sich am Tegernsee auf die neue Bundesliga-Saison vor. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es ein 15:0 gegen den Kreisklassen-Klub FC Rottach-Egern.