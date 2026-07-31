Uli Hoeneß zu Olises Zukunft:FC Bayern beendet Trainingslager am Tegernsee
von Jan Döhling
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Der FC Bayern München bereitet sich am Tegernsee auf die neue Bundesliga-Saison vor. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es ein 15:0 gegen den Kreisklassen-Klub FC Rottach-Egern.
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