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ZDF-Mittagsmagazin

Wasserspringen-Trainer Bohm will EM-Medaillen in jedem Wettkampf

EM: Hohe Ziele im Wasserspringen:DSV-Trainer Bohm will EM-Medaille in jedem Wettkampf

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DSV-Trainer Christoph Bohm im ZDF-Mittagsmagazin

Vor der Schwimm-EM überraschte Wasserspringen-Bundestrainer Christoph Bohm mit der Ansage, in jedem Wettbewerb eine Medaille holen zu wollen. Im ZDF-Mittagsmagazin begründet er seinen Optimismus.

Thema
Sport

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