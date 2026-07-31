EM: Hohe Ziele im Wasserspringen : DSV-Trainer Bohm will EM-Medaille in jedem Wettkampf

31.07.2026 | 12:35 |

Vor der Schwimm-EM überraschte Wasserspringen-Bundestrainer Christoph Bohm mit der Ansage, in jedem Wettbewerb eine Medaille holen zu wollen. Im ZDF-Mittagsmagazin begründet er seinen Optimismus.