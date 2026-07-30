Schwimm-EM : Imoudu: "Habe definitiv eine Rechnung offen"

30.07.2026 | 15:09 |

Die EM steht vor der Tür und Brustschwimmer Melvin Imoudu spricht über eine mögliche Titelverteidigung. Zudem hat der Zwei-Meter-Mann noch eine Rechnung offen.