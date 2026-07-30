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Schwimm-EM: Imoudu: "Habe definitiv eine Rechnung offen"

Schwimm-EM:Imoudu: "Habe definitiv eine Rechnung offen"

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Brustspezialist Melvin Imoudu im mi:ma.

Die EM steht vor der Tür und Brustschwimmer Melvin Imoudu spricht über eine mögliche Titelverteidigung. Zudem hat der Zwei-Meter-Mann noch eine Rechnung offen.

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