Wiedersehen mit Shinji Kagawa:Borussia Dortmund auf Testspielreise in Japan
von Felix Tusche
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Vier Wochen vor Beginn der Bundesliga-Saison bereitet sich Borussia Dortmund in Japan vor. Beim Wiedersehen mit Shinji Kagawa gab es eine Niederlage. Ein Neuzugang steht offenbar kurz bevor.
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