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ZDF-Mittagsmagazin

BVB in Japan - Niederlage bei Test gegen Osaka mit Shinj Kagawa

Wiedersehen mit Shinji Kagawa:Borussia Dortmund auf Testspielreise in Japan

von Felix Tusche

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Fans von Borussia Dortmund beim Testspiel des BVB in Osaka.

Vier Wochen vor Beginn der Bundesliga-Saison bereitet sich Borussia Dortmund in Japan vor. Beim Wiedersehen mit Shinji Kagawa gab es eine Niederlage. Ein Neuzugang steht offenbar kurz bevor.

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