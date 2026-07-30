Wiedersehen mit Shinji Kagawa : Borussia Dortmund auf Testspielreise in Japan

von Felix Tusche 30.07.2026 | 14:33 |

Vier Wochen vor Beginn der Bundesliga-Saison bereitet sich Borussia Dortmund in Japan vor. Beim Wiedersehen mit Shinji Kagawa gab es eine Niederlage. Ein Neuzugang steht offenbar kurz bevor.