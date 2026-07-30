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ZDF-Mittagsmagazin

Infantino: Investorenplan nur ein Angebot - UEFA und DFB erzürnt

UEFA und DFB erzürnt:Infantino verteidigt Investorenplan: Nur ein Angebot

von Jan Döhling

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FIFA-Präsident Gianni Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt seinen Plan zur Öffnung der Fußball-WM für Investoren. Es sei ein Angebot, ein "Teil eines Beratungsprozesses". UEFA und DFB sind strikt gegen den Plan.

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Sport

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