UEFA und DFB erzürnt : Infantino verteidigt Investorenplan: Nur ein Angebot

von Jan Döhling 30.07.2026 | 13:33 |

FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt seinen Plan zur Öffnung der Fußball-WM für Investoren. Es sei ein Angebot, ein "Teil eines Beratungsprozesses". UEFA und DFB sind strikt gegen den Plan.