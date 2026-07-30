Giro-Zweite als Helferin : Niedermaier voller Vorfreude auf Tour de France

30.07.2026 | 14:53 |

Beim Giro d'Italia war sie Gesamtzweite, bei der Tour de France Femmes ist Radsportlerin Antonia Niedermaier vor allem als Helferin für Kasia Niewiadoma eingeplant. Dennoch fährt die Rosenheimerin voller Vorfreude zu ihrer ersten Tour de France.