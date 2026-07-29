Medien: UEFA diskutiert möglichen WM-Boykott

Nach der FIFA-Ankündigung eventuell WM-Anteile an finanzkräftige Investoren zu verkaufen, erwägt die UEFA einen WM-Boykott. Zumindest soll über diesen Schritt diskutiert werden.

Die europäische Fußball-Union übt scharfe Kritik an den Plänen der FIFA. Quelle: dpa

Der Weltverband FIFA und sein WM-Investorenplan halten den internationalen Fußball weiter in Atem. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will die Europäische Fußball-Union (UEFA) noch in der laufenden Woche eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um über ihre weitere Reaktion auf die Pläne zu beraten. Laut Sky, ESPN und Bloomberg soll auch über einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft gesprochen werden.

Die englische "Times", der "Telegraph" und die "Financial Times" hatten am Dienstag berichtet, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino über eine neu zu gründende Tochterfirma namens FIFA Forward Enterprise (FFE) Anteile an der Fußball-WM an private Investoren abtreten will. Die FIFA bestätigte das Vorhaben in einer Mitteilung am Abend weitgehend.

Investoren bei der FIFA würden Rendite sehen wollen, sagt ZDF-Redakteur Florian Neuhann. Dafür könnte die WM weiter aufgebläht werden "und häufiger stattfinden als alle vier Jahre". 28.07.2026 | 1:40 min

Scharfe Kritik von Seiten der UEFA

Die UEFA hatte bereits in einer ersten Stellungnahme scharfe Kritik geübt. In Bezug auf den Bericht der Times schrieb die UEFA, dass damit eine Grenze überschritten werde, "die die führenden Institutionen des Fußballs niemals überschreiten dürfen. Die UEFA nimmt diese Angelegenheit äußerst ernst. Das sollten auch alle nationalen Fußballverbände tun", teilte der europäische Verband mit.

"Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Vermögenswerte, mit denen gehandelt werden darf - insbesondere dann nicht, wenn völlig intransparent ist, wer finanziell davon profitiert. Keiner von uns besitzt den Fußball. Es ist nicht an der FIFA, ihn zu verkaufen."

FIFA-Boss Gianni Infantino will wohl noch mehr Geld herausholen. Berichten zufolge plant der Weltverband, die Fußball-WM teilweise zu privatisieren und Anteile zu verkaufen. 28.07.2026 | 0:42 min

FIFA will "das volle wirtschaftliche Potenzial" ausschöpfen

Die FIFA will nach eigenen Angaben "das volle wirtschaftliche Potenzial der Übertragungsrechte und Sponsoringverträge über das gesamte Turnierportfolio im Männer-, Frauen- und Jugendfußball" ausschöpfen. "Sorgfältig" ausgewählte Investoren sollten "Minderheitsbeteiligungen ohne Kontrollrechte an der FFE" erwerben, hieß es in einer Stellungnahme.

Basierend auf einer Unternehmensbewertung von 20 Milliarden US-Dollar werde die FFE in diesem Jahr bis zu 4,2 Milliarden US-Dollar aufbringen. Laut den Berichten sollen bis zu 20 Prozent der Anteile verkauft werden.

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