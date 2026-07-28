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Mehr Geld für die FIFA? Weltverband plant Verkauf von WM-Anteilen

Noch mehr Geld für den Weltverband?:FIFA plant Verkauf von WM-Anteilen

von Jan Döhling

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Infantino

FIFA-Boss Gianni Infantino will wohl noch mehr Geld herausholen. Berichten zufolge plant der Weltverband, die Fußball-WM teilweise zu privatisieren und Anteile zu verkaufen.

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