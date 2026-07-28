Noch mehr Geld für den Weltverband? : FIFA plant Verkauf von WM-Anteilen

von Jan Döhling 28.07.2026 | 18:54 |

FIFA-Boss Gianni Infantino will wohl noch mehr Geld herausholen. Berichten zufolge plant der Weltverband, die Fußball-WM teilweise zu privatisieren und Anteile zu verkaufen.