Dahlmeier-Todestag: Extrembergsteiger Messner über die Gefahren

Zum Todestag Laura Dahlmeiers:Messner: Ein Steinschlag ist "russisches Roulette"
Extrembergsteiger Simon Messner über Laura Dahlmeier, das wachsende Risiko am Berg und die Frage: Warum macht man trotzdem weiter?
Bergrutsche, Steinschläge, Lawinen: Klimatische Veränderungen haben Auswirkungen auf die Gefahrenlage für Bergsportler - besonders in großen Höhen. Zum ersten Jahrestag des Unfalls, bei dem Biathlon-Legende Laura Dahlmeier von einem massiven Steinschlag getroffen wurde, erinnert sich Simon Messner, der Sohn von Reinhold Messner, an eine Bergsteigerin, die "fürs Klettern lebte".
ZDFheute: Kann ein solcher Unfall jedem passieren?
Simon Messner: Die ehrliche Antwort ist ja: Es kann jedem passieren. Ein Stein, der von oben kommt, den kann man nicht lenken, das ist unmöglich. Das ist ein bisschen wie russisches Roulette, heute deutlich mehr als früher. In den letzten Jahrzehnten hat sich am Berg sehr viel verändert. Diese klimatischen Veränderungen spüren wir überall, vor allem in großen Höhen, wie im Karakorum-Gebirge und im Himalaya, wo die meisten Gipfel über 6.000 Höhenmetern liegen.
ZDFheute: Was können Bergsteigerinnen und Bergsteiger selbst gegen Gefahren tun?
Messner: Da hat man schon relativ viel in der Hand - aber bei Steinschlag und Lawinen wird es schwierig. Sonst kann man mit einer guten Vorbereitung schon einiges Gefahren vermeiden.
... ist Extrembergsteiger und Sohn des Bergsteigers Reinhold Messner. Laura Dahlmeier befragte ihn vor ihrer letzten Expedition ins pakistanische Karakorum-Gebirge zu einem Gipfel in diesem Gebiet.
ZDFheute: Warum will man trotz wachsender Gefahr weiterhin solche Touren machen?
Messner: Das ist die Urfrage schlechthin: Wieso macht man das? Es gibt in diesem Sinn nicht eine Erklärung, sondern Tausende. Jeder Bergsteiger weiß, wieso er das macht. Ich würde sagen, je jünger man ist, desto mehr verdrängt man das tendenziell. Aber je älter man wird, irgendwann stellt man sich die Frage: Steht das noch im Verhältnis?
Bei mir kam der große Umbruch, als ich selbst Vater wurde. Weil man ja weiß, es kann immer was passieren.
ZDFheute: Was hat Sie an Laura Dahlmeier beeindruckt?
Messner: Was mir bei der Laura Dahlmeier so wahnsinnig imponiert hat ist, dass sie trotz ihrer Bekanntheit so am Boden geblieben ist. Ich habe Laura selbst ein paar Mal getroffen beim Eisklettern im Winter. Auch das spricht für sie, weil das eine sehr spezielle Disziplin ist beim Bergsteigen. Und da habe ich sie sofort identifiziert als jemand, der wirklich fürs Klettern lebt. Die Laura hat nach ihrer sportlichen Karriere auf Weltniveau ein zweites Leben in den Bergen entdeckt, wenn man so will.
ZDFheute: Das war wohl auch einer der Gründe, warum sie mit 25 Jahren ihre Profi-Karriere beendet hat. Um mehr Zeit fürs Bergsteigen zu haben.
Messner: Ja - und man muss auch bedenken: Der Profisport ist was ganz anderes als Bergsteigen, erst Recht als Extrembergsteigen. Die Laura hat es wunderbar geschafft, ihr ganzes Know-how, das sie über viele, viele Jahre im Profisport gesammelt hat, in die Berge zu übersetzen. Das rechne ich ihr sehr hoch an, dass sie den Willen hatte, diese Art des Bergsteigens zu betreiben.
ZDFheute: Kurz vor ihrem Tod nahm Laura Dahlmeier Kontakt zu Ihnen auf. Worum ging es da?
Messner: Sie hat mich mehrmals angerufen vor ihrer Expedition, weil sie Informationen haben wollte zu diesem speziellen Gebiet, wo ich mich doch ein bisschen auskenne. Dieses Gebiet ist spannend, weil noch einige Berge unbestiegen sind, bis heute. Ein Playground für große Alpinisten, wenn man so will.
Das ist ein Zugang, wo man die Erfahrung über die reine Schwierigkeit setzt. Und das schätze ich sehr bei der Laura. Sie war genau in diesem traditionellen Alpinismus unterwegs.
Das Interview führten Patricia Schäfer und Caroline Schubert.
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