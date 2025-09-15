Bergunglück in Pakistan: Keine Bergung von Dahlmeiers Leiche

Ende Juli kam Biathlon-Star Laura Dahlmeier beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben. Ein Team hat die mögliche Bergung ihrer Leiche untersucht - und nun eine Entscheidung getroffen.

Bei Bergunglück ums Leben gekommen: Laura Dahlmeier Quelle: dpa

Nach dem tödlichen Bergunglück Laura Dahlmeiers hat ein Team eine mögliche Bergung ihrer Leiche geprüft - und sich dagegen entschieden. Das geht aus einer Mitteilung ihres Managements hervor, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt.

Unklar, warum Dahlmeiers Leiche nicht geborgen wird

"Bereits in der vergangenen Woche konnte ein Bergungsteam die Situation am Laila Peak erneut bewerten. Das Ergebnis ist, dass Laura Dahlmeiers Leichnam nicht geborgen wird", hieß es in dem Statement. Warum es zu diesem Ergebnis kam, schildert das Management nicht.

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall in Pakistan gestorben. Ihr Heimatort Garmisch-Partenkirchen trauert um eine herausragende Sportlerin. 31.07.2025 | 1:29 min

Teil der Mission war laut ARD-Studio Neu-Delhi der bayerische Weltklasse-Kletterer Thomas Huber. Eine Anfrage an seinen Bruder seitens der dpa blieb bisher unbeantwortet. Am Sonntag hatte auch die "BILD" von einer Bergungsmission berichtet.

Unglück in 5.700 Metern Höhe

Die 31-jährige Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben gekommen. Die zweifache Olympiasiegerin im Biathlon und siebenmalige Weltmeisterin war mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5.700 Metern von Steinschlag getroffen wurde.

Vor einem Steinschlag am Berg ist niemand sicher, sagt ein Mount-Everest-Guide. Dahlmeiers Seilpartnerin Marina Krauss schildert den Moment, als Laura Dahlmeier am Laila Peak verunglückte. 31.07.2025 | 1:50 min

Nach Angaben ihres Managements hatte Dahlmeier verfügt, dass im Fall ihres Todes ihr Leichnam nicht geborgen werden solle, falls sich Helfer bei der Bergung in Lebensgefahr begeben würden.