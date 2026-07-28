Tränen, Rekorde, neue Gesichter: Die deutschen Meisterschaften zeigen eine Leichtathletik im Wandel. Vor der EM wächst die Hoffnung auf große Momente - aber auch der Druck.

Jean Paul Bredau (VfL Wolfsburg) bejubelt seinen Titel bei den Finals. Der Deutsche Meister über 400 Meter lässt mit vielen weiteren Athleten auf eine tolle Zukunft in der deutschen Leichtathletik hoffen. Quelle: Witters

Die Tränen von Marlene Meier erzählen die vielleicht ehrlichste Geschichte dieser deutschen Meisterschaften in Wattenscheid. Während viele Fans den Aufbruch der deutschen Leichtathletik feiern, erlebt die Hürdensprinterin gerade die Kehrseite dieser Entwicklung. Meier lief starke 12,95 Sekunden, wird als Fünfte des Finals aber vermutlich nicht im EM-Aufgebot stehen.

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"Es ist total schön, dass vorne solche Durchbrüche passieren", sagte Meier. "Das ist an sich etwas richtig Tolles. Im Moment ist es aber schwer, das zu sehen, weil ich gerade die negative Seite davon erlebe."

Der Boom schafft neue Härte

Ihre Worte stehen sinnbildlich für eine deutsche Leichtathletik, die sich verändert hat. Die Zeiten, in denen ganze Meisterschaften ohne deutsche Medaillen zu Ende gingen - wie die WM in Budapest 2023 - scheinen vorbei. Vor der EM in Birmingham (10. bis 16. August) reist Deutschland mit einer Mannschaft an, die nicht nur auf einzelne Medaillenkandidaten hoffen darf, sondern in vielen Bereichen wieder Breite entwickelt.

Besonders sichtbar ist der Aufschwung im Laufbereich der Männer. Eine Disziplingruppe, die über Jahrzehnte nach internationalem Anschluss suchte, hat plötzlich wieder mehrere Gesichter. Emil Agyekum katapultierte sich mit deutschem Rekord über 400 Meter Hürden in die Weltspitze, Robert Farken sorgt über 1.500 Meter für Furore, Frederik Ruppert und Karl Bebendorf stehen für den Aufschwung über 3.000 Meter Hindernis, Mohamed Abdilaahi für die neue Stärke auf den langen Strecken.

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Auch Jean Paul Bredau gehört zu dieser neuen Generation. Der 27-Jährige strotzt nach dem schnellsten Lauf eines deutschen 400-Meter-Läufers seit 2001 (44,72 Sekunden) vor Selbstvertrauen. "Wir Deutschen müssen uns bei der EM nicht verstecken", sagte Bredau. "Ich will ins Finale - und mit den Jungs in der Staffel haben wir auch richtig gute Möglichkeiten.“

Neue Namen, neue Hoffnungen

Der Aufbruch zeigt sich aber nicht nur bei den etablierten Namen. Judith Bilepo Mokobe sorgte über 200 Meter für einen der emotionalsten Momente der Meisterschaften. Die 19-Jährige hatte immer an ihr Potenzial geglaubt - und setzte es nun erstmals auf der großen Bühne um. "Ich wusste, dass so ein Rennen in mir drin ist", sagte sie nach ihrem Überraschungscoup.

Genau diese Mischung aus etablierten Kräften und neuen Gesichtern macht Hoffnung für Birmingham. Die deutsche Mannschaft besitzt wieder Athleten, die nicht nur teilnehmen, sondern angreifen wollen. Goldchancen werden vor allem Malaika Mihambo (Weitsprung), Leon Neugebauer (Zehnkampf), Julian Weber (Speerwurf) und Merlin Hummel eingeräumt.

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Dabei ist der Weg zurück an Europas Spitze noch nicht abgeschlossen. Simon Batz verbesserte mit seinen 8,29 Metern im Weitsprung zwar seine persönliche Bestleistung, weiß aber selbst, dass die absolute Spitze noch ein Stück entfernt ist. "Die da vorne springen konstant über 8,30 Meter", sagte Batz. "Dass auch ich 8,40 Meter springen kann, davon bin ich felsenfest überzeugt."

Zwischen Aufbruch und Verantwortung

Der Aufbruch hat allerdings einen Schatten. Ausgerechnet der doppelte Sprint-Meister Owen Ansah, einer der wichtigsten Hoffnungsträger für die EM, sorgt nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Gegen den 25-Jährigen läuft nach einer nicht abgegebenen Dopingkontrolle ein Verfahren der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Eine Suspendierung gibt es bislang nicht, er wird vermutlich auch in Birmingham starten.

Für die deutsche Leichtathletik ist der Fall ein sensibles Thema. Denn der Höhenflug der vergangenen Monate basiert nicht nur auf schnellen Zeiten und großen Hoffnungen, sondern auch auf Vertrauen. Gerade in einer Phase, in der Athleten wie Ansah, Agyekum oder Bredau international für Aufsehen sorgen, steht die Glaubwürdigkeit des Sports besonders im Fokus.

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