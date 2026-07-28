Infantinos verbaler Rundumschlag : Kaben: "Sehr überheblich und unwürdig"

von Jan Döhling 28.07.2026 | 13:30 |

Gianni Infantino hat sich nach der WM gegen seine Kritiker zur Wehr gesetzt und zum verbalen Rundumschlag ausgeholt. ZDF-Reporter Nils Kaben ordnet die Reaktion des FIFA-Präsidenten ein.