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ZDF-Mittagsmagazin

ZDF-Reporter zu Infantinos Kritik: "Überheblich und unwürdig"

Infantinos verbaler Rundumschlag:Kaben: "Sehr überheblich und unwürdig"

von Jan Döhling

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Nils Kaben

Gianni Infantino hat sich nach der WM gegen seine Kritiker zur Wehr gesetzt und zum verbalen Rundumschlag ausgeholt. ZDF-Reporter Nils Kaben ordnet die Reaktion des FIFA-Präsidenten ein.

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Sport

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