SailGP in Portsmouth: Spaniens Segler siegen wie die Fußballer

Vor Portsmouth lief es bei der SailGP ähnlich wie bei der Fußball-WM: Mehrere Co-Favoriten verpassten das Finale. Team Germany wäre beinahe gekentert. Und die Spanier zauberten.

Segelsport der Spitzenklasse: Das SailGP-Rennwochenende vor Portsmouth - der zweite Tag im Re-live. 26.07.2026 | 91:09 min

Nur eine Woche nach dem spanischen Triumph im Finale der Fußball-WM haben auch Spaniens Segler geglänzt. Beim SailGP im britischen Portsmouth setzten sich Los Gallos im Vierer-Finale gegen das schwedische Team Artemis, NorthStar Canada und Team Explora Journeys Swiss durch.

Obwohl die Spanier einen schwachen Start ins Finale erwischt hatten, blieben sie dran. Mit feinem Gespür für den Wind wählten sie zur Rennhalbzeit die andere Kursseite als die führenden Schweden. Auf dem vorletzten Abschnitt übernahmen 49er-Olympiasieger Diego Botin und seine Crew die Führung und gaben sie nicht mehr ab.

Los Gallos auf der Erfolgswelle

Für die Spanier war es nach dem Halifax-Triumph im Juni der zweite Sieg in Folge in SailGP-Saison sechs. Vor den verbliebenen fünf von 13 Events rückten Los Gallos in der Meisterschaftswertung mit 54 Punkten näher an die australischen Rekordmeister und Tabellenführer der Bonds Flying Roos (66 Punkte) heran. Die waren beim britischen SailGP nicht über Rang sieben hinausgekommen.

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Ausgetragen wurden im Solent-Revier zehn Rennen bis zum Finale, fünf für jede der beiden Gruppen. Zehn verschiedene Rennsieger zeugten in "Champagner-Segelbedingungen" und "Highspeed-Konfiguration" der Boote bei Spitzengeschwindigkeiten von knapp 100 km/h vom ausgeglichenen Leistungsniveau in der Segelweltliga.

Schwarze Serie für Englands Goldteam

Ein schwarzes Wochenende erwischten die britischen SailGP-Meister von 2025: Die mit olympischen Goldmedaillen gespickte und co-favorisierte Crew um Fahrer Dylan Fletcher kam zuhause vor rund 10.000 Zuschauern pro Tag nicht über Rang elf unter 13 Teams hinaus. Ohne Punkte beim Heimspiel fielen sie in der Saisonmeisterschaft auf Platz fünf zurück.

Auch Team Germany hatte sich für die Eröffnung der europäischen Phase der Segel-Formel 1 mehr erhofft als Rang zehn in Portsmouth. Doch Fahrer Erik Kosegarten-Heil und seine Crew hatten sich beim Emirates Great Britain Sail Grand Prix im windreichen Solent-Revier schon in Halbzeit eins um die Finalchancen gebracht.

Team Germany: fast gekentert, gut gerettet

Einem verpatzten ersten Start folgten zwar bessere Eröffnungen in den folgenden zwei Gruppenrennen am Samstag. Dabei aber fehlte Schwarz-Rot-Gold die passende Bootsgeschwindigkeit, um daraus Kapital zu schlagen.

Segelsport der Spitzenklasse: Das SailGP-Rennwochenende vor Portsmouth - der erste Tag im Re-live. 25.07.2026 | 88:00 min

Im dritten Samstag-Rennen entwickelte sich aus einem Abstimmungsfehler an Bord auch noch eine dramatische Beinahe-Kenterung. "Das war ein vermeidbarer Fehler", räumte Erik Kosegarten-Heil später ein. Experten attestierten dem deutschen Team "eine brillante Rettung", doch die gute Position im Feld war dahin.

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt? 22./23. August: Deutschland, Sassnitz

5./6. September: Spanien, Valencia

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



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Licht und Schatten bei Team Germany

Zwar gelang dem Germany SailGP Team am Sonntag im vierten Gruppenrennen ein imposanter Start und mit wiedergefundenem Bootsspeed auch ein dominanter Rennsieg, doch kam das Comeback zu spät. Im letzten Rennen warf eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung im Duell mit dem US-Team das deutsche Team noch auf Rang fünf zurück.

Ich glaube, da schulden uns die Schiedsrichter jetzt wieder einen. „ Erik Kosegarten-Heil über eine umstrittene Entscheidung

Dass Team Germanys James Wierzbowski am Sonntag zum "Flight Controller des Tages" gewählt wurde, zeigte die Güte der Mannschaft in Teilbereichen. Dennoch fiel der Rennstall von Unternehmer Thomas Riedel, dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und weiteren Anteilseignern mit nur einem Portsmouth-Punkt in der Tabelle bei 28 Zählern auf Platz acht zurück.

Das Germany SailGP Team hat erstmals in dieser Saison ein Finale erreicht. Im Dreikampf sind Australiens Rekordsieger und Spanien aber zu stark. 10.05.2026 | 5:26 min

Nächster Stopp: deutsches Heimspiel in Sassnitz

Das Team segelt aber optimistisch in die Zukunft, denn es folgt das Ostsee-Heimspiel am 22. und 23. August in Sassnitz. Dort hatten sie bei der Deutschland-Premiere im vergangenen Jahr mit fulminantem Auftritt und Platz fünf ihre Trendwende eingeläutet und das Folgeevent auf dem Genfersee gewonnen. "Sassnitz war der Wahnsinn. Wir freuen uns drauf!", sagte Erik Kosegarten-Heil.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

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