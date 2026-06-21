SailGP: Spaniens Leichtwindkünstler siegen in Halifax

Beim Rennwochenende des SailGP in Halifax hat sich das spanische Team mit einem Zentimetersieg ins Finale katapultiert und gewonnen. Team Germany stolperte über seine Starts.

SailGP: Die Spanier konnten sich im Finale knapp gegen das schwedische Team durchsetzen Quelle: Jonathan Nackstrand for SailGP

Leichte Winde, schwere Aufgaben: Beim Halbzeitevent der sechsten SailGP-Saison waren im kanadischen Halifax gute Nerven und viel Konzentration gefragt. In Nova Scotias leichter Sommerbrise kreuzte dort erstmals seit Februar wieder die gesamte Flotte der 13 rasanten F50-Rennboote. Lange währte die Freude darüber nicht.

Schnell waren die Briten mit kaputtem Ruder und dann auch die Brasilianer mit mechanischen Problemen aus dem Rennen. Für packende Spannung sorgten im Leichtwindpoker andere.

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In letzter Sekunde ins Finale

Im Kampf um den Finaleinzug setzten sich die Favoriten durch: Die dreimaligen SailGP-Rekordsieger aus Australien und das schwedische Team Artemis gewannen in ihren Gruppen. Spannend ging es im Kampf um die zweiten Plätze zu. Das Finale mit vier Teams war ein Novum.

Den zweiten Platz in Gruppe A sicherten sich hinter den Bonds Flying Roos Spaniens Leichtwindkünstler. Im spannendsten Rennen des Tages fingen Spaniens Los Gallos die Neuseeländer mit einem sehenswerten Last-Minute-Konter noch ab.

Die deutsche Achillesferse bleiben die Starts

Im Fotofinish entschied ein Zentimeter-Vorsprung zugunsten von Fahrer und 49er-Olympiasieger Diego Botin und seiner Crew über den Finaleinzug. Der gelungene Kraftakt sollte später belohnt werden. In der zweiten Gruppe B hatte sich nach Tag eins auch das auf Platz drei liegende Team Germany noch Hoffnungen gemacht.

Doch die Chance auf den vierten Finalplatz nahm sich das Team mit schwachen Starts selbst. Steuermann Erik Kosegarten-Heil sagte:

Es war schwierig heute. Wir hatten eigentlich ein gutes Bootsgefühl, sind in den Starts aber leider nie richtig weggekommen. „ Deutscher Skipper Erik Kosegarten-Heil

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"Wir haben nicht alles rausgeholt"

Das Germany SailGP Team konnte während der Rennen immer wieder Boden gutmachen. Doch unter dem Strich blieb Platz acht, während die Schweizer ins Finale segelten.

In seiner Bilanz sagte Erik Kosegarten-Heil beim Saisonhalbzeitgipfel in Halifax: "Wir sind heute zu viel auf Angriff gegangen, zu wenig auf Verteidigung." Der Skipper weiter: "Die Flügel sind eigentlich viel zu groß für den Wind, den wir jetzt hatten. Normalerweise sind die für ein Speedlimit von 75 km/h ausgeschrieben. Wenn man da rübergeht, dann fliegen die Boote auseinander."

Man habe gesehen, so der Fahrer, "dass es bei den Briten nicht lange gedauert hat, bis die bei einem Manöver im Grunde das Ruder verloren haben". Deswegen, so der deutsche Skipper in seiner dritten Saison, "war es leider ein bisschen die falsche Wahl."

Überpowerter Segelspaß

In welchen Konfigurationen die Flotte ihre Rennen bestreitet, entscheidet die Liga vor den Rennen. Erik Kosegarten-Heil räumte aber ein, dass das Segeln mit den Riesenflügeln auch ein Vergnügen sei: "Es ist cool! Es macht Spaß! Die Dinger, die bringen uns schon vorwärts."

Im Finale wurden die Spanier nach starkem Start zwar von Team Artemis mit "Windflüsterer" Nathan Outteridge am Steuer überholt. Doch konnten Los Gallos wieder kontern und ihren ersten Sieg der Saison feiern. In der Tabelle rückten sie mit 44 Punkten hinter Australien (66 Punkte) und vor den Briten (44 Punkte) auf Platz zwei vor. Team Germany (27 Punkte) liegt im Gesamtranking auf Platz sieben.

Portsmouth kommt, Sassnitz in Sicht

Der SailGP läutet am 25. und 26. Juli seine europäische Saisonphase in Portsmouth ein. Am 22. und 23. August gastiert die Segelrennliga dann in Sassnitz. Was sich Erik Kosegarten-Heil für die nächsten Events wünscht? Die Antwort kommt schnell:

Gut starten, das würde sehr helfen „ Deutscher Skipper Erik Kosegarten-Heil

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