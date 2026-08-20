Deutschland Tour erste Etappe: Barré gewinnt in Schwäbisch Hall

Louis Barré hat die erste Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Damit übernimmt der Franzose auch die Führung in der Gesamtwertung.

Gewann die erste Etappe der Deutschland Tour: Radprofi Louis Barré. Quelle: dpa | Marijan Murat

Louis Barré ging ein letztes Mal aus dem Sattel, dann riss der französische Radprofi die Arme in die Höhe und jubelte ausgelassen. Der 26-Jährige vom Team Visma-Lease a bike hat als Solist die 1. Etappe der Deutschland Tour für sich entschieden und die Gesamtführung übernommen.

Barré nutzte eine späte Attacke für den Tagessieg beim mit 215,3 km längsten Teilstück der diesjährigen Auflage von Bad Orb nach Schwäbisch Hall.

Barré hängt del Toro ab

Im Ziel hatte Barré 16 Sekunden Vorsprung auf den mexikanischen Topfavoriten Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG). Der Drittplatzierte der Tour de France büßte aufgrund der größeren Anzahl von Bonussekunden für Barré das Blaue Trikot des Spitzenreiters ein. In der Gesamtwertung hat Del Toro, der am Mittwoch den Prolog in Bad Orb gewonnen hatte, nun neun Sekunden Rückstand auf Barré.

Isaac del Toro ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Mexikaner gewinnt den Prolog der Deutschland-Tour und geht somit heute im blauen Trikot auf die nächste Etappe. 20.08.2026 | 1:22 min

"Das war ein schöner Sieg. Ich wusste, dass ich gute Beine habe. Ich bin sehr glücklich und werde versuchen, die Deutschland Tour zu gewinnen", sagte Barré im Siegerinterview.

Dreiköpfige Spitzengruppe lange in Führung

Eine dreiköpfige Fluchtgruppe bestimmte lange das Geschehen, hatte letztlich aber keine Siegchance. 55 km vor dem Ziel sorgten Tempoverschärfungen im Hauptfeld dafür, dass die Ausreißer frühzeitig gestellt wurden.

Max Walscheid: "Grundsätzlich bin ich selber auf jeden Fall Zeitfahrer und Prolog-Spezialist, muss aber sagen, […] es geht ja auch ziemlich Berg hoch. Das ist nicht unbedingt meine Stärke." 19.08.2026 | 2:33 min

Del Toro und sein UAE-Team fuhren in der Folge sehr aufmerksam, der Mexikaner schloss Lücken teils sogar in Eigenregie. Auf dem hügeligen Schlusskurs zog Barré aber mit seinem Landsmann Paul Magnier davon, schüttelte den Top-Sprinter dann ab und raste zum Erfolg.

Die zweite Etappe führt am Freitag über 197 km von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich. Das weitgehend flache Teilstück in die Pfalz bietet den Sprintern wie Magnier die einzige reelle Chance auf einen Etappensieg bei der diesjährigen Deutschland Tour. Das Rennen endet am Sonntag in Heilbronn.

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Quelle: SID, dpa