Hockey: Deutsche Frauen erreichen WM-Zwischenrunde

Die deutschen Hockey-Frauen sind bei der WM in die Zwischenrunde eingezogen. Gegen die USA gab es einen 3:1-Sieg. Am Abend spielen die Männer gegen Frankreich.

Der Sieg gegen die USA hat die Stimmung bei den deutschen Hockey-Frauen wieder aufgehellt. Lisa Nolte, Bundestrainerin Janneke Schopman und Jette Florschütz haben bei der WM noch viel vor. 19.08.2026 | 5:45 min

Die deutschen Hockey-Frauen haben dem großen Druck standgehalten und sind bei der Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden in die Zwischenrunde eingezogen. Im Showdown zum Gruppenfinale bezwang das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman die USA mit 3:1 (1:0). Auch dank ihrer Nervenstärke bei Siebenmetern wahrten die "Danas" damit die Chance auf die erste WM-Medaille seit 1998.

Erleichterung bei den deutschen Hockey-Frauen: Die Zwischenrunde der WM ist erreicht. Quelle: Imago

DHB-Frauen beweisen Nervenstärke

Nach einem Sieg und einer Niederlage in den vorherigen Gruppenspielen war die Ausgangslage klar. Gegen den Weltranglisten-Elften sei es "ein alles-oder-nichts-Spiel, aber auch gleichzeitig das, worauf man als Leistungsspieler am meisten Bock hat", hatte Nationalspielerin Emma Davidsmeyern gesagt.

Die Deutschen Hockey-Damen haben bei der WM ihr zweites Vorrundenspiel verloren. Nach dem 2:3 gegen Argentinien muss nun gegen die USA ein Sieg her, um das Weiterkommen zu sichern. 18.08.2026 | 1:23 min

Im Regen im belgischen Wavre trat die DHB-Auswahl von Beginn an dominant auf, benötigte allerdings einen Siebenmeter für den ersten Befreiungsschlag. Die 23-jährige Jette Fleschütz trat in der 21. Minute an und besorgte mit etwas Glück die Führung.

Die deutschen Hockey-Teams sind erfolgreich in die WM in Belgien gestartet. Die deutschen Frauen gewannen 3:0 gegen Schottland. Die DHB-Männer gewannen gegen Malaysia 5:1. 15.08.2026 | 0:47 min

Entschlossenheit wird belohnt

Entschlossenheit und giftige Zweikampfführung wurden auch nach der Pause belohnt. Co-Kapitänin Lisa Nolte (33.) bewies ein gutes Gespür und erhöhte per Abstauber. Eine Einzelaktion von Ashley Sessa (39.) ließ die Amerikanerinnen noch einmal herankommen. Fleschütz (43.) gelang wiederum die Antwort. Zum Ende des dritten Viertels sorgte sie mit ihrem zweiten verwandelten Siebenmeter für den alten Abstand.

Mit sechs Punkten schoben sich die Deutschen an den USA (4) vorbei. Als Gruppenzweiter hinter Vizeweltmeister Argentinien, der zuvor Deutschland mit 3:2 besiegt hatte, geht es nun in die Zwischenrunde. Auch hier gilt: Die zwei besten Teams der beiden Gruppen kommen weiter und ziehen ins Halbfinale ein.

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Quelle: dpa, SID