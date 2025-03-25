Hockey
Hockey ist eine Team-Ballsportart, die mit Schlägern gespielt wird. Hockey-Spiele werden im Freien meist auf Kunstrasen oder in der Halle ausgetragen. Zu den wichtigsten Wettbewerben gehören die Hockey-WM, die Hockey-EM, die Hockey-Bundesliga und die Olympischen Spiele. ZDFheute zeigt aktuelle News und Highlights zum Hockey.
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