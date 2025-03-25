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Hockey - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Hockey

Hockey ist eine Team-Ballsportart, die mit Schlägern gespielt wird. Hockey-Spiele werden im Freien meist auf Kunstrasen oder in der Halle ausgetragen. Zu den wichtigsten Wettbewerben gehören die Hockey-WM, die Hockey-EM, die Hockey-Bundesliga und die Olympischen Spiele. ZDFheute zeigt aktuelle News und Highlights zum Hockey.

Aktuelle Nachrichten zum Thema Hockey

  1. Die Spielerinnen aus den Niederlanden bejubeln das Tor zum 1:0.

    Niederlande Hockey-Europameister:Deutsche Frauen verpassen Final-Coup knapp

    von Fabian Meseberg
    Video0:35
  2. Deutschlands Emma Davidsmeyer (r) und Fay van der Elst aus den Niederlanden kämpfen um den Ball.

    1:2 gegen die Niederlande:Knappe Endspiel-Niederlage für Hockey-Frauen

    mit Video0:35
  3. die Deutsche Nationalmannschaft bejubelt den Sieg im Finale.

    Sieg gegen die Niederlande:Hockey-Männer sind Europameister

    mit Video8:26
  4. Mats und Tom Grambusch mit ihrer Mutter Paris

    Grambusch-Brüder bei Hockey-EM:Goldener Abschluss im Hockey-Wohnzimmer?

    von Peter Arnold
    mit Video3:01
  5. Die Grambusch-Brüder
    Noch 1 Tag

    Grambusch-Brüder im Interview:"Auf dem Platz sind wir enorm ehrgeizig"

    Video3:01
  6. Henning: "Konstanz auf extrem hohen Level"
    Noch 1 Tag

    Nach 10-Sieg gegen Polen:Henning: "Konstanz auf extrem hohen Level"

    Video4:18
  7. Hockey-EM: Deutschland - Polen

    Kantersieg gegen Polen:DHB-Herren stürmen souverän ins Halbfinale

  8. Deutsche Spielerinnen bejubeln im Spiel gegen Frankreich das Tor zum 3:0 von Lena Micheel

    Hockey-EM:Deutsche Frauen starten mit klarem Sieg

  9. Mats Grambusch bei der Hockey-EM 2023
    FAQ

    8. bis 16. August in Gladbach:Das Wichtigste zur Hockey-EM 2025

  10. Hockeyspieler Mats Grambusch liegt am Boden des Spielfeldes

    Hockey-EM in Mönchengladbach:Deutschland zwischen Goldtraum und Neuanfang

  11. Mats Grambusch

    Hockey-EM in Mönchengladbach:Deutsche Teams heiß auf das Heim-Turnier

    von Ina Baltes
    Video1:22
die Deutsche Nationalmannschaft bejubelt den Sieg im Finale.

Hockey-Männer sind Europameister

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