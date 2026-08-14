Schwere Gegner bei Hockey-WM:DHB-Sportdirektor: "Es geht gleich mit Krachern los"
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In den Niederlanden und Belgien findet die Hockey-WM der Männer und Frauen statt. Marvin Kirsch sprach mit DHB-Sportdirektor Martin Schultze auch über die schweren Auftaktgegner der Männer.
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