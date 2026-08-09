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Sport

Leichtathletik-EM: Alle Wettkämpfe im Überblick

10. bis 16. August in Birmingham:Alle Wettkämpfe der Leichtathletik-EM im Überblick

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Wann steigt welcher Wettkampf? Wann starten die deutschen Stars Mihambo und Co.? Der Überblick über alle Disziplinen bei der Leichtathletik-EM in Birmingham.

Blick auf die Wettkampfarena im Alexander Stadium während der britischen Leichtathletik-Meisterschaften 2026.

Das Alexander Stadium in Birmingham ist Schauplatz der Leichtathletik-EM 2026.

Quelle: Imago

Vom 10. bis zum 16. August blickt die Leichtathletik-Welt nach Birmingham. In der zweitgrößten Stadt des Vereinigten Königreichs werden im Alexander Stadium die Europameisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen.

Am Start sind zahlreiche Topstars, wie der Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis oder die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo.

Alle Wettkampftage bei ZDF und ARD

An insgesamt sieben Tagen finden die Wettbewerbe jeweils unterteilt in eine Session am Morgen und eine am Abend statt. Das ZDF zeigt die EM im Wechsel mit der ARD und überträgt am 11., 13. und 15. August aus Birmingham.

Alle Wettkämpfe mit deutschen Uhrzeiten und den wichtigsten deutschen Startern finden Sie in der folgenden Übersicht:

Leichtathletik

Europas Leichtathletik-Elite bei der EM in Birmingham: Hochsprung, Diskus, 400 m Hürden Frauen, 100 m Männer, 110 m Hürden Männer, 800 m Frauen, 400 m Hürden Männer. Live im Stream.

11.08.2026

Leichtathletik

Europas Leichtathletik-Elite bei der EM in Birmingham: Stabhochsprung (F), Hammerwurf (M), 5000 m (F), 100 m Hürden (F), Weitsprung (M), 100 m (M), 400 m (M). Live im Stream.

11.08.2026

Leichtathletik

Europas Leichtathletik-Elite bei der EM in Birmingham: u.a. mit Zehnkamp (M), Hochsprung (F), 800 m (F), Speerwurf (M). Live im Stream.

13.08.2026

Leichtathletik

Europas Leichtathletik-Elite bei der EM in Birmingham: u.a. mit Zehnkampf (M), Dreisprung (F), Stabhochsprung (F), Diskus (M), 800 m (M), 200 m (F). Live im Stream.

13.08.2026

Leichtathletik

Was für ein Sport-Tag! sportstudio live hat für sie das Komplettpaket: Leichtathletik-EM, Reit-WM und die Turn-EM. Alles hier live im Stream.

15.08.2026

Leichtathletik

Was für ein Sport-Tag! sportstudio live hat für sie das Komplettpaket: Leichtathletik-EM, Schwimm-EM, Reit-WM und die Turn-EM. Alles hier live im Stream.

15.08.2026

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF unter anderem am 27.07.2026 im gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF.
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