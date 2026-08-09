10. bis 16. August in Birmingham:Alle Wettkämpfe der Leichtathletik-EM im Überblick
Wann steigt welcher Wettkampf? Wann starten die deutschen Stars Mihambo und Co.? Der Überblick über alle Disziplinen bei der Leichtathletik-EM in Birmingham.
Vom 10. bis zum 16. August blickt die Leichtathletik-Welt nach Birmingham. In der zweitgrößten Stadt des Vereinigten Königreichs werden im Alexander Stadium die Europameisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen.
Am Start sind zahlreiche Topstars, wie der Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis oder die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo.
Alle Wettkampftage bei ZDF und ARD
An insgesamt sieben Tagen finden die Wettbewerbe jeweils unterteilt in eine Session am Morgen und eine am Abend statt. Das ZDF zeigt die EM im Wechsel mit der ARD und überträgt am 11., 13. und 15. August aus Birmingham.
Alle Wettkämpfe mit deutschen Uhrzeiten und den wichtigsten deutschen Startern finden Sie in der folgenden Übersicht:
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